Україна сьогодні змінила формати міжнародного спілкування й стала набагато потужнішою державою, ніж до війни – Михайло Подоляк

З початку повномасштабного російського вторгнення Україна спонукає світову спільноту відмовитися від абстрактних формулювань і перейти до чітких заяв та конкретних дій заради досягнення результатів і перемоги над агресором. Таку думку висловив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк у програмі «VIP з Наталією Мосейчук» на телеканалі «1+1».

«Сьогодні Україна сидить за столом переговорів не десь на периферії, як ми звикли до цього, а в центрі. І каже: ні, ці правила не працюють. Закінчуйте, будь ласка, абстрактно про це говорити, давайте будемо говорити чітко – так працює. Це дуже важливо», – сказав він.

Михайло Подоляк нагадав, що впродовж довгих років Україну у світі вважали периферійною державою. Але завдяки стійкості українського народу та держави у війні з Росією нас почали сприймати як рівних партнерів.

«Президент змінив цю парадигму. Ми маємо розмовляти нарівні. Ми зазнаємо втрат, ми несемо певну відповідальність, то чому маємо приходити й тільки просити? Ні, ми партнери», – зауважив радник керівника Офісу Глави держави.

На його переконання, Україна сьогодні змінила формати міждержавного спілкування і як суб’єкт є набагато потужнішою, ніж до війни.

Водночас Михайло Подоляк зазначив, що з перших годин повномасштабного вторгнення Росії в Україну не було відчуття, що ми в цій боротьбі сам на сам – була велика кількість дзвінків від іноземних лідерів зі словами підтримки, зокрема з Великої Британії та США. Він зауважив, що співрозмовники запевняли, що вони будуть поряд і допомагатимуть Україні.

«Спочатку три-чотири дні наші партнери не дуже вірили, що Україна витримає перший удар. Потім збільшувалася підтримка, збільшувалася кількість дзвінків… Але з першого дня, ще раз підкреслюю, ми відчували, що Європа з болем сприймає все, що відбувається», – сказав радник керівника Офісу Президента.

Михайло Подоляк висловив думку, що Європа та світ не надавали такої потужної підтримки до повномасштабної війни зокрема через те, що не могли повністю оцінити ситуацію.

«Проблеми цієї війни в тому, що європейська аналітична думка абсолютно не розуміла її мотивів, не прогнозувала поведінки Росії й не усвідомлювала сили України. Тому вони ухвалили неправильні рішення до війни», – переконаний він.

Радник керівника Офісу Президента зауважив, що до певного моменту цивілізовані країни боялися Російської Федерації та не хотіли відмовлятися від консервативного погляду на двополярний світ, де Росія є елементом, який треба брати до уваги.

«Це треба було зламати. І певний час світ ламався й не хотів визнати. А сьогодні вони дають уже практично всі види зброї. Просто з огляду на інтенсивність війни того обсягу зброї вже не вистачає», – зазначив Михайло Подоляк.

На переконання радника керівника Офісу Президента, суттєві зміни відбуваються і в українському суспільстві та політичному житті країни.

«Все суттєво зміниться. Будуть нові лідери, будуть нові політичні партії. Буде набагато менше проросійськості, тобто спекулювати, як ОПЗЖ чи «Партія регіонів» до цього на якихось конкретно проросійських лозунгах, уже ніхто не буде. Будуть нові сили», – переконаний Михайло Подоляк.

