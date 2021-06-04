Україна сподівається на подальшу підтримку Словенії на шляху до членства в ЄС – Ігор Жовква 

Україна вітає Словенію з початком головування в Раді Європейського Союзу у другому півріччі 2021 року та сподівається на її подальшу підтримку в досягненні нашою країною стратегічної мети – членства у Євросоюзі. Про це під час телефонної розмови з дипломатичним радником Президента Словенії Сміляною Кнез заявив заступник керівника Офісу Глави Української держави Ігор Жовква.

Він висловив підтримку пріоритетів словенського головування та побажав успіху в їхній імплементації.

Співрозмовники докладно обговорили тему реалізації європейських прагнень України. Ігор Жовква наголосив: наша держава докладає дієвих зусиль задля досягнення стратегічної мети – набуття повноправного членства у Європейському Союзі.

Відбувся обмін думками стосовно важливості фіксації європейської перспективи України та подальшої підтримки з боку Словенії руху України до членства в ЄС.

Ігор Жовква та Сміляна Кнез також обговорили результати брюссельського саміту НАТО й відзначили важливість підтвердження лідерами держав Альянсу того, що наша країна стане членом НАТО. Заступник керівника Офісу Президента також висловив подяку словенській стороні за підтримку євроатлантичної інтеграції України.

Також Ігор Жовква поінформував співрозмовницю про перебіг підготовки до саміту Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня 2021 року в Києві.

Сміляна Кнез запевнила у підтримці Любляною діяльності Кримської платформи та зазначила, що словенська сторона буде представлена під час інавгураційного саміту цієї ініціативи на високому рівні.

