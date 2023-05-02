Україна сподівається отримати бойові літаки після успішного наступу на фронті – Президент

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Україна отримає бойові літаки від держав-партнерів після успішних наступальних дій на полі бою з російськими окупантами. Про це він сказав під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами зустрічі з Президентом Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо у Гельсінкі.

Глава держави наголосив, що раніше Україна отримувала від партнерів нові види озброєнь після успіхів, досягнутих на полі бою з ворогом.

«Чому я впевнений, що в нас будуть літаки? Тому що скоро в нас будуть наступальні дії. І після них, я впевнений, нам дадуть літаки», – сказав Володимир Зеленський.

Президент також зазначив, що Україна очікує від НАТО чітких сигналів щодо підтримки членства нашої держави в Альянсі.

«Поки триває війна, ми не будемо в НАТО. Ми чітко це усвідомлюємо. Але ми хотіли б, щоб, крім «відкритих дверей», партнери робили назустріч нам потужні кроки, які мотивували б українське суспільство. Ми хотіли б підтримки сьогодні», – наголосив Глава держави.

Він зазначив, що важливими проявами політичної підтримки України з боку НАТО має стати надання дієвих гарантій безпеки на шляху до членства в Альянсі.

«На цьому шляху, поки в нас триває війна, нам потрібні гарантії безпеки сьогодні, поки ми ще не в НАТО. Але в будь-якому разі наша мета – мати повноправне членство в Альянсі», – акцентував Володимир Зеленський.