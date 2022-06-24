Україна стала кандидатом на вступ у ЄС, Грузія – на цьому шляху – звернення Президента Володимира Зеленського до учасників мітингу «Home, to Europe» в Тбілісі

Gamarjоba saqаrtvelo!
Я хочу, щоб сьогодні мене почув кожен і кожна. Ми вільні люди і вільні країни! І це – назавжди.
Я вдячний синам Грузії, які разом з нашими воїнами борються проти Росії. Їхні подвиги – це наші спільні подвиги. Їхні рани – це наші рани. І наша перемога буде перемогою кожного з них, кожного з вас!
Ми ніколи не здамося, тому що Донбас і Крим – це наша земля так само, як Абхазія та Південна Осетія – ваша земля. І навіть якщо хтось хоче про це забути, якщо хтось хоче це стерти – ми обовʼязково нагадаємо. Ми будемо поряд!
Вчора Україна стала кандидатом на вступ у Євросоюз. Ви – на цьому шляху. Дійте! Ми вам допоможемо!
Ukraina da saqartvelo ertad, mudam! dideba saqartvelos! dideba ukrainas!
І нехай моя грузинська зараз була не ідеальна, мої думки – чисті.
Я бажаю вам успіху!
Слава Україні