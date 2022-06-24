Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Україна здобула статус кандидата на вступ до ЄС – він не впав з неба, тож пишаймося цим – звернення Президента Володимира Зеленського
Україна здобула статус кандидата на вступ до ЄС – він не впав з неба, тож пишаймося цим – звернення Президента Володимира Зеленського

24 червня 2022 року - 23:26

Переглянути всі відео
ностанні новини

Україна стала кандидатом на вступ у ЄС, Грузія – на цьому шляху – звернення Президента Володимира Зеленського до учасників мітингу «Home, to Europe» в Тбілісі

25 червня 2022 року - 00:25

Україна здобула статус кандидата на вступ до ЄС – він не впав з неба, тож пишаймося цим – звернення Президента Володимира Зеленського

24 червня 2022 року - 23:23

Діліться відчуттям свободи, поширюйте правду про російську війну, допомагайте українцям – звернення Президента України до учасників фестивалю Ґластонбері

24 червня 2022 року - 19:30

У Латвії відкрився перший літній табір для українських і місцевих школярів

24 червня 2022 року - 17:33

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента України та Прем’єр-міністра Люксембургу в Києві
Зустріч Президента України та Прем’єр-міністра Люксембургу в Києві

21 червня 2022 року - 16:42

Перейти до всіх галерей

Україна стала кандидатом на вступ у ЄС, Грузія – на цьому шляху – звернення Президента Володимира Зеленського до учасників мітингу «Home, to Europe» в Тбілісі

25 червня 2022 року - 00:25

Україна стала кандидатом на вступ у ЄС, Грузія – на цьому шляху – звернення Президента Володимира Зеленського до учасників мітингу «Home, to Europe» в Тбілісі

Gamarjоba saqаrtvelo!

Я хочу, щоб сьогодні мене почув кожен і кожна. Ми вільні люди і вільні країни! І це – назавжди.

Я вдячний синам Грузії, які разом з нашими воїнами борються проти Росії. Їхні подвиги – це наші спільні подвиги. Їхні рани – це наші рани. І наша перемога буде перемогою кожного з них, кожного з вас!

Ми ніколи не здамося, тому що Донбас і Крим – це наша земля так само, як Абхазія та Південна Осетія – ваша земля. І навіть якщо хтось хоче про це забути, якщо хтось хоче це стерти – ми обовʼязково нагадаємо. Ми будемо поряд!

Вчора Україна стала кандидатом на вступ у Євросоюз. Ви – на цьому шляху. Дійте! Ми вам допоможемо!

Ukraina da saqartvelo ertad, mudam! dideba saqartvelos! dideba ukrainas!

І нехай моя грузинська зараз була не ідеальна, мої думки – чисті.

Я бажаю вам успіху!

Слава Україні

в
Відео
Версія для друку