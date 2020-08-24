Україна стала повноправною учасницею «Партнерства Біарріц»

Україна отримала офіційний статус учасниці «Партнерства Біарріц» – міжнародної ініціативи рівних прав і можливостей для всіх. Приєднання нашої країни до важливого в контексті рівності всіх громадян проекту було започатковане першою леді в грудні минулого року.

У травні Кабінет Міністрів України шляхом голосування підтримав приєднання країни до міжнародного «Партнерства Біарріц». Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба скерував відповідний лист уряду до Міністерства Європи та закордонних справ Французької Республіки із заявою щодо участі України в проекті на постійній основі.

Офіційний лист-відповідь міністра Європи та закордонних справ Французької Республіки Жан-Іва Ле Дріана вручив Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен на урочистій зустрічі з нагоди офіційного приєднання України до міжнародного «Партнерства Біарріц», у якій взяли участь дружина Президента Олена Зеленська, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, посли країн Групи семи (G7) та Швеції, а також представники міжнародних організацій.

«Мене тішить думка, що наші країни об’єднають свої зусилля заради рівності між жінками та чоловіками, знайшовши в цій тематиці, яка є одним з ключових пріоритетів у міжнародній діяльності Франції, ще одну нагоду для розвитку співпраці, – зазначено в листі міністра Європи та закордонних справ Французької Республіки Жан-Іва Ле Дріана. – Нові зобов’язання, які було взято українським урядом на законодавчому та нормативному рівнях у рамках Партнерства Біарріц, – зокрема ті, що стосуються надання відпустки для догляду за дитиною як матері, так і батьку або ж впровадження законодавства щодо боротьби з проявами насильства домашнього, сексистського чи сексуального характеру, – є потужними кроками, що несуть конкретні зміни».

Під час урочистого заходу перша леді наголосила: «Це важливий крок для України на шляху до встановлення рівності в широкому сенсі – незалежно від статі, віку, культурних, фізичних або ментальних відмінностей. Досвід і підтримка країн – учасниць та експертиза, зібрана в межах «Партнерства Біарріц», безумовно, стануть величезною допомогою в роботі над створенням рівних можливостей для всіх українців».

Олена Зеленська висловила особисту подяку всім причетним до знакової події, зокрема присутнім на заході послам і представникам міжнародних організацій, за надану Україні підтримку в розробці необхідних алгоритмів та активну участь у їхньому втіленні.

У своєму вітальному слові Посол Французької Республіки Етьєн де Понсен наголосив: «Франція рада знайти в Україні нового партнера й разом просувати права жінок та дівчат, і ми сподіваємося, що ця співпраця буде довгою та плідною. Ми також запрошуємо Україну до участі у Форумі «Покоління рівності», організованому ООН-Жінки, Мексикою та Францією з метою мобілізації всіх, хто працює задля встановлення рівності між жінками та чоловіками й бере на себе амбіційні зобов'язання в цій сфері».

У межах Партнерства Україна як повноправна учасниця бере на себе зобов’язання у п’яти сферах. Це розвиток безбар’єрного публічного простору, дружнього до сімей з дітьми та маломобільних груп населення; навчання дітей принципів рівності жінок і чоловіків; запобігання насильству; зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків; створення більших можливостей для чоловіків піклуватися про дітей.

«Партнерство Біарріц» було започатковане лідерами країн Групи семи (G7) на саміті в місті Біарріці (Франція) 25 серпня 2019 року під головуванням Президента Французької Республіки Еммануеля Макрона. Мета ініціативи – посилити відповідальність та консолідувати зусилля міжнародної спільноти щодо досягнення гендерної рівності.