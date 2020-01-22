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Україна стає стабільним і зрозумілим ринком потенційно великих можливостей – Володимир Зеленський

3 лютого 2020 року - 20:20

Україна стає стабільним і зрозумілим ринком потенційно великих можливостей – Володимир Зеленський

Реформи, які нині втілює українська влада, мають на меті значне зростання зовнішніх та внутрішніх інвестицій, адже Україна стає стабільним і зрозумілим ринком потенційно великих можливостей, заявив Президент Володимир Зеленський.

Виступаючи на Українсько-турецькому бізнес-форумі в Києві, Глава держави зазначив, що велике значення має виконана двома країнами робота зі створення сприятливих умов для бізнесу та інвестицій. І зараз, за його словами, Україна робить «домашню роботу», на яку громадяни та інвестори очікували майже 20 років.

«Сьогодні ми втілюємо безпрецедентні реформи настільки швидко, наскільки це можливо. Ми працюємо 25 годин на добу і 8 днів на тиждень. Ліквідація адміністративних бар’єрів, розширення прав суб’єктів господарювання, діджиталізація державних процесів, впровадження прозорого ринку землі, масштабна приватизація та багато інших дуже важливих реформ втілюються нами з єдиною метою: Україну повинна «накрити» лавина інвестицій – як зовнішніх, так і внутрішніх», – наголосив Президент.

Глава держави зазначив, що наразі Україна демонструє позитивний тренд сталого зростання економіки та макроекономічну стабільність, зокрема збільшення ВВП, зниження інфляції, зростання міжнародних резервів, підвищення кредитного рейтингу зі зміною прогнозу на «стабільний» і «позитивний».

«Усе це – красномовні сигнали кожному як чинному, так і потенційному, майбутньому інвестору про те, що Україна стає стабільним і зрозумілим ринком потенційно великих можливостей. Ми – одна з небагатьох країн, що дозволяє заробити такий високий дохід на інвестований капітал», – зауважив Володимир Зеленський.

Також Президент нагадав, що в Україні триває процес запровадження прозорого ринку землі, що зробить нашу країну ще привабливішою для інвестування. «Іноземці хоч і не матимуть можливості купити землю, але зможуть інвестувати в переробку аграрної продукції», – пояснив він.

Звертаючись до тих, хто вагається щодо запуску нового чи розширення наявного бізнесу в Україні, Володимир Зеленський наголосив, що етап ознайомлення з інформацією, складання перспективних планів і підготовчої роботи позаду – настав час діяти.

«Ми живемо в епоху активних дій. Нерішучість чи недалекоглядність породжують втрачені можливості. Не втрачайте їх та інвестуйте в Україну. Не лише в нерухомість, виробництво чи в товари. Інвестуйте в українців, і це дасть неймовірні результати. Я запрошую всіх до активної співпраці, щоб спільно творити нову історію успіху нашого з вами співробітництва, співробітництва наших держав», – сказав Президент України.

Зі свого боку Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган зазначив, що Туреччина надає великого значення розвитку двосторонніх відносин з Україною та посиленню торговельно-економічної співпраці. Він також висловив упевненість, що сьогоднішній бізнес-форум відкриє нові можливості для його учасників.

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Заходи за участю Президента України та Президента Турецької Республіки

3 лютого 2020 року - 13:23
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