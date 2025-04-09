Україна та Австралія обговорили посилення співпраці

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Брусило провів зустріч із першим помічником державного секретаря, директором департаменту Європи Міністерства закордонних справ і торгівлі Австралії Крістіаном Гірстом.

Одна з головних тем зустрічі – зміцнення співпраці у сфері оборони та безпеки на тлі загроз і викликів у Євроатлантичному та Індо-Тихоокеанському регіонах.

Зокрема, обговорили координацію зусиль у міжнародних організаціях та на світових майданчиках для просування спільних інтересів.

«Австралія залишається надійним партнером України в складні часи протистояння російській агресії. Ми високо цінуємо послідовну підтримку нашої держави та готові до підтримання високої динаміки двосторонньої взаємодії в усіх сферах», – наголосив Ігор Брусило.

Заступник керівника Офісу Президента подякував Австралії за фінансову та гуманітарну допомогу Україні, послідовне запровадження санкцій проти Росії та готовність долучитися до коаліції охочих.