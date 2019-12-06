Україна та Азербайджан активізують співпрацю у сфері міжнародних перевезень – Володимир Зеленський

Україна та Азербайджан мають розвивати потенціал двосторонньої співпраці, зокрема в енергетичній сфері, переконаний Президент Володимир Зеленський.

«Україна підтримує реалізацію проекту Південного газотранспортного коридору. Сьогодні ми домовились вивчити можливість щодо його розширення. Це важливий фактор диверсифікації поставок газу європейським споживачам», – сказав Глава держави у заяві для ЗМІ за результатами зустрічі з Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим у Баку.

Володимир Зеленський нагадав, що днями відзначається декада успішної діяльності в Україні азербайджанської компанії SOCAR, і запевнив, що українська влада всебічно сприятиме роботі компанії з постачання нафти та газу, видобутку газу в Україні та іншим взаємовигідним проектам.

Крім того, Президент висловив переконання у необхідності розвитку транспортних можливостей двох країн.

«Слід повною мірою використовувати унікальний транзитний потенціал наших країн і розвивати відповідну інфраструктуру. Ми погодились активізувати співпрацю в міжнародних авіаційних, автомобільних і залізничних перевезеннях», – підкреслив Глава держави.

Також сторони домовилися про проведення у січні в Києві засідання Міжурядової комісії України та Азербайджану. «Я думаю, що після цієї зустрічі будуть конкретні кейси, інвестиції з дуже конкретними термінами», – зазначив Президент.

Окрему увагу, за словами Володимира Зеленського, було приділено спільним проектам у космічній, авіаційній галузі, зокрема літакобудуванні. Також сторони обговорили перспективи в освітній, культурній і гуманітарній сферах.

Президент Азербайджану зі свого боку назвав сьогоднішні переговори плідними. Він також зазначив, що серед азербайджанських бізнесменів є значний інтерес до співпраці з Україною, та наголосив, що багато що в цьому питанні залежить від міжурядової комісії.

Ільхам Алієв відзначив, що в Азербайджані існує повага до української культури, у Бакинському слов’янському університеті працює центр викладання української мови, а в багатьох навчальних закладах України приділяється увага історії Азербайджану та вивченню мови. Це позитивно впливає на загальну картину відносин двох країн, констатував він.