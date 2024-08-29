Україна та Чорногорія розпочали консультації щодо підготовки двосторонньої безпекової угоди

Україна та Чорногорія провели зустріч щодо укладення двосторонньої безпекової угоди. Документ сприятиме зміцненню безпеки у Європі та поглибленню співпраці між двома країнами.

Згідно з розпорядженням Президента України, українську делегацію очолює керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак. Сьогоднішні консультації провів заступник очільника Офісу Президента Ігор Жовква.

«Ми цінуємо непохитну позицію Чорногорії та незмінну підтримку України з початку російського вторгнення. Ми поділяємо спільні цінності та розраховуємо на допомогу з боку Чорногорії на шляху України до членства в НАТО. Україна та Чорногорія також прагнуть членства в ЄС і, безперечно, уже роблять внесок у безпеку та процвітання Європи», – зазначив Ігор Жовква.

Двосторонні безпекові угоди Україна укладає на виконання Спільної декларації G7, ухваленої торік 12 липня у Вільнюсі. З країнами, які її підтримали, наша держава підписала вже 25 угод.