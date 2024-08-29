Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Вдячність кожному воїну та всім українським полеглим героям, які повертаються додому на щиті – звернення Президента
Вдячність кожному воїну та всім українським полеглим героям, які повертаються додому на щиті – звернення Президента

29 серпня 2024 року - 20:29

Переглянути всі відео
ностанні новини

Україна та Чорногорія розпочали консультації щодо підготовки двосторонньої безпекової угоди

30 серпня 2024 року - 18:46

Вдячність кожному воїну та всім українським полеглим героям, які повертаються додому на щиті – звернення Президента

29 серпня 2024 року - 20:25

Сьогодні день, коли Україна особливо вшановує пам’ять усіх наших полеглих воїнів – Президент зустрівся з рідними загиблих Героїв України

29 серпня 2024 року - 16:47

Перша леді взяла участь у робочій зустрічі з регіональними командами, які впроваджують Всеукраїнську програму ментального здоров’я у громадах

29 серпня 2024 року - 16:10

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Вручення Президентом орденів «Золота Зірка» та житлових сертифікатів рідним загиблих захисників, яким присвоєно звання Герой України
Вручення Президентом орденів «Золота Зірка» та житлових сертифікатів рідним загиблих захисників, яким присвоєно звання Герой України

29 серпня 2024 року - 16:48

Перейти до всіх галерей

Україна та Чорногорія розпочали консультації щодо підготовки двосторонньої безпекової угоди

30 серпня 2024 року - 18:46

Україна та Чорногорія розпочали консультації щодо підготовки двосторонньої безпекової угоди

Україна та Чорногорія провели зустріч щодо укладення двосторонньої безпекової угоди. Документ сприятиме зміцненню безпеки у Європі та поглибленню співпраці між двома країнами.

Згідно з розпорядженням Президента України, українську делегацію очолює керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак. Сьогоднішні консультації провів заступник очільника Офісу Президента Ігор Жовква.

«Ми цінуємо непохитну позицію Чорногорії та незмінну підтримку України з початку російського вторгнення. Ми поділяємо спільні цінності та розраховуємо на допомогу з боку Чорногорії на шляху України до членства в НАТО. Україна та Чорногорія також прагнуть членства в ЄС і, безперечно, уже роблять внесок у безпеку та процвітання Європи», – зазначив Ігор Жовква.

Двосторонні безпекові угоди Україна укладає на виконання Спільної декларації G7, ухваленої торік 12 липня у Вільнюсі. З країнами, які її підтримали, наша держава підписала вже 25 угод.

Версія для друку