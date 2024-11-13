Україна та Conflict Armament Research продовжать співпрацю, щоб унеможливити постачання компонентів до РФ в обхід санкцій

Радник – уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк зустрівся з директором з експедиційних операцій британської організації Conflict Armament Research («Дослідники зброї конфліктів») Дамієном Сплітерсом. Ця організація відіграє провідну роль у вивченні ланцюгів постачання зброї та боєприпасів у зони бойових дій.

Владислав Власюк і Дамієн Сплітерс обговорили взаємодію України та організації CAR у дослідженні російських, іранських та північнокорейських залишків засобів ураження, які перебувають у розпорядженні українських відомств.

Під час зустрічі вони також обмінялися думками щодо подальшої співпраці над вивченням шляхів надходження компонентів озброєнь до Росії, Ірану та Північної Кореї в обхід санкцій.

«Сподіваємося на продовження плідної взаємодії між Україною та CAR для виявлення й запобігання отриманню Росією ключових компонентів для зброї та боєприпасів із порушенням санкційних обмежень», – підсумував Владислав Власюк.