Україна та Іспанія підписали двосторонні документи про фінансову співпрацю, спільне оборонне виробництво та модернізацію залізничного транспорту

У Мадриді в присутності Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса було підписано п’ять двосторонніх документів.

«Сьогодні є нові оборонні угоди між Україною та Іспанією і нашим приватним сектором, нашими компаніями. Є рух в економічній, інфраструктурній взаємодії між нами, про що Прем'єр-міністр сказав щодо залізниці. Це важливі рішення. Також продовжується гуманітарна й дипломатична взаємодія між нашими країнами», – зазначив Глава держави.

Угода про технічне та фінансове співробітництво між урядами України та Іспанії створює правову основу для реалізації в Україні різних програм і проєктів за фінансової підтримки іспанської сторони. Документ визначає основні форми допомоги, зокрема це передача нових технологій, обладнання та консультації.

Меморандум про взаєморозуміння між міністерствами оборони України та Іспанії щодо спільного виробництва в Іспанії передбачає спільну розробку та виготовлення комплексних оборонних систем для посилення виробничих спроможностей обох країн. У планах – обмін технологіями, знаннями та досвідом, проведення оборонних досліджень і розробка нових оборонних систем.

Меморандум про взаєморозуміння між Дипломатичною академією МЗС України і Дипломатичною школою МЗС, Євросоюзу та співробітництва Іспанії посилить співпрацю у сфері дипломатичної освіти. Це відкриває можливості для обміну досвідом, навчальними програмами та науковими дослідженнями.

Контракт між Укрзалізницею та TRIA INGENIERÍA. Це перший проєкт у межах програми з відновлення та модернізації інфраструктури, на що торік у листопаді Іспанія виділила 200 млн євро. Буде розроблений інноваційний візок для вантажних вагонів з автоматичною зміною ширини колії. Ця технологія забезпечить швидку доставку українських експортних вантажів по всій Європі.

Грантова угода про безповоротне фінансування між Укрзалізницею та Instituto de Crédito Oficial для практичної реалізації проєкту з упровадження технології автоматичної зміни ширини колії для вантажних вагонів.