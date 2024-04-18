Україна та Ізраїль мають об’єднати зусилля в боротьбі з агресорами – Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак узяв участь у Конференції президентів найбільших американських єврейських організацій.

Очільник Офісу Глави держави подякував учасникам за підтримку України, привітав із прийдешнім святом Песах та висловив солідарність із ізраїльським народом.

«Як і Ізраїль, Україна не може скласти зброю, тому що це питання нашого існування. І хоч ми знаходимося на відстані, але Ізраїль і Україна на одному боці проти країн, які пов'язані між собою», – зазначив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента констатував: партнерство Росії та Ірану дедалі більше набуває рис військового альянсу: обмін технологіями, дронами та системами ППО, досвідом і тактичними прийомами. Усе це становить загрозу для Близького Сходу, Європи та світу.

Андрій Єрмак наголосив, що саме тому важливо розблокувати допомогу від Конгресу США, а світу – розробити план дій за Українською формулою миру.

«Зараз настав момент, коли або добро, або зло переможе. Ми впевнені, що переможе добро. Але немає часу на якісь сумніви, немає можливості додатково щось перевіряти. Все очевидно. Україна бачить, як це може бути вирішено», – резюмував він.