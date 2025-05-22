Україна та Канада скоординували позиції напередодні саміту G7

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Брусило провів відеорозмову із заступницею міністра Канади з питань саміту G7 Синтією Терморшуйзен.

Головна тема обговорення – координація позицій України та Канади напередодні саміту G7, який відбудеться в канадському Кананаскісі 15–17 червня.

Сторони обговорили план дій та узгодили спільні заходи за участю Президента України та Прем'єр-міністра Канади, а також визначили ключові пріоритети нашої держави в межах саміту країн «Групи семи».

Ігор Брусило подякував Канаді за запрошення для України взяти участь у саміті G7.

«Це сильний сигнал про непохитну підтримку нашої держави з боку Канади. Він підтверджує стратегічний характер наших відносин із Канадою та визнання України як важливого партнера в глобальних процесах», – наголосив він.

Окрема увага під час розмови — зміцненню українсько-канадських відносин та розширенню співпраці.