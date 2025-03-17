Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Є хороші новини щодо далекобійних дронів: наш дрон на 3 тисячі кілометрів пройшов випробування – звернення Президента
Є хороші новини щодо далекобійних дронів: наш дрон на 3 тисячі кілометрів пройшов випробування – звернення Президента

17 березня 2025 року - 20:51

Переглянути всі відео
ностанні новини

Україна та Кот-дʼІвуар домовилися розпочати поглиблення торговельно-економічної співпраці 

19 березня 2025 року - 18:36

Президент обговорив із Прем’єр-міністром Фінляндії оборонну підтримку України

19 березня 2025 року - 17:28

Президент України зустрівся зі Спікером і лідерами політичних груп парламенту Фінляндії

19 березня 2025 року - 17:09

Освітня співпраця та облаштування шкільних укриттів: Олена Зеленська провела зустрічі з першою леді й міністром освіти Фінляндії

19 березня 2025 року - 16:55

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Офіційний візит Президента України і першої леді до Фінляндії
Офіційний візит Президента України і першої леді до Фінляндії

18 березня 2025 року - 18:10

Перейти до всіх галерей

Україна та Кот-дʼІвуар домовилися розпочати поглиблення торговельно-економічної співпраці 

19 березня 2025 року - 18:36

Україна та Кот-дʼІвуар домовилися розпочати поглиблення торговельно-економічної співпраці 

У розвиток домовленостей між Президентом України Володимиром Зеленським і Президентом Республіки Кот-д’Івуар Алассаном Уаттарою заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Брусило провів онлайн-зустріч із міністеркою економіки та розвитку Кот-дʼІвуару Ніале Кабою.

У зустрічі також узяли участь: заступник міністра економіки України Тарас Качка, заступниця міністра аграрної політики та продовольства Оксана Осьмачко, генеральний директор Директорату з питань зовнішньої політики та міжнародного військово-технічного співробітництва Офісу Президента Руслан Куроченко та представники Міністерства закордонних справ.

Ключова тема обговорення – активізація взаємовигідної співпраці у перспективних галузях економіки: аграрній промисловості, торгівлі, інфраструктурних проєктах та професійній підготовці івуарійських студентів в українських закладах вищої освіти. Кот-дʼІвуар висловив готовність до партнерства, зокрема завдяки початку прямого діалогу між галузевими міністерствами. 

Окрема увага – розширенню договірно-правової бази двосторонніх відносин у торговельно-економічній сфері. Це дасть змогу забезпечити сприятливу взаємодію в багатьох галузях.

Крім того, Ігор Брусило та Ніале Каба узгодили практичні кроки, спрямовані на реалізацію досягнутих домовленостей.

 

Версія для друку