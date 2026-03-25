Україна та країни Близького Сходу будують взаємовигідні партнерства на роки – результати візиту Президента до Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару та Йорданії

Президент України Володимир Зеленський здійснив робочі візити до держав Близького Сходу й провів перемовини з лідерами Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Катару та Йорданії.

Найголовніші питання, які Глава держави обговорив із лідерами країн Близького Сходу, – безпека та взаємна підтримка партнерів України в регіоні.

Двадцять сьомого березня Володимир Зеленський прибув до Джидди, де зустрівся зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Лідери обговорили кроки для посилення України та Саудівської Аравії. Перед зустріччю була підписана домовленість між міністерствами оборони двох країн про оборонне співробітництво. Документ закладає основу для подальших контрактів, технологічної співпраці й інвестицій та посилює роль України як безпекового донора.

Двадцять восьмого березня Президент прибув до Абу-Дабі, де зустрівся з Президентом Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Глави держав обговорили спільну роботу заради захисту життів і можливі кроки для ефективного реагування на всі виклики, що є зараз. Президенти України та ОАЕ домовилися про співпрацю у сфері безпеки й оборони. Команди фіналізують деталі домовленостей.

Двадцять дев’ятого березня Володимир Зеленський прибув у Доху, де зустрівся з Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Також на зустрічі був присутній Премʼєр-міністр Мухаммад бін Абдулрахман Аль Тані. Президент України та Емір Катару говорили про те, як забезпечити більше захисту життя в обох країнах.

Начальники генеральних штабів України та Катару підписали десятирічну міжурядову угоду про співробітництво в оборонній сфері. Угода передбачає спільні проєкти в оборонній індустрії, створення співвиробництв і технологічні партнерства між компаніями.

Двадцять дев’ятого березня Президент прибув до Амману, де провів зустріч із Королем Йорданії Абдаллою II. Обговорили можливе партнерство у безпековій сфері й загальну ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

«На кожній зустрічі ми чули про те, що Україна є справжнім партнером. Бо попри те, що ми самі кожного дня перебуваємо під російськими атаками, українці готові ділитися своїм досвідом і допомагати. Але ми говоримо про співпрацю не лише на зараз. Президент Володимир Зеленський порушує питання партнерства на роки. І це не лише оборонна сфера, а й енергетична. У нас, наприклад, одні з найглибших підземних сховищ газу. Також я думаю, що в нас буде більше розуміння і на міжнародних майданчиках. Країни цього регіону завжди памʼятатимуть допомогу їм і те, що Президент Володимир Зеленський був чи не першим, хто приїхав до них під час війни», – зазначив перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Кислиця.

Під час цих візитів Глава держави також зустрівся з трьома командами українських експертів, які діляться експертизою в Саудівській Аравії, ОАЕ та Катарі. Президент заслухав доповіді про аналіз прикриття обʼєктів критичної інфраструктури, спроможностей для захисту людей, підходи до збиття балістики й дронів та пропозиції необхідних змін для побудови комплексної системи захисту.

«Всі в цьому регіоні вже зрозуміли: мати просто найсучасніші види озброєнь – недостатньо. Коли в тебе є зброя, але немає реального бойового досвіду, немає розуміння, як інтегрувати всі складові в одну систему захисту, ти не можеш ефективно захищати життя. В України ж є практичний досвід застосування наших унікальних розробок, які в реальних умовах довели свою ефективність. Ми так само маємо виклики щодо іранських “шахедів” та аналогічних засобів російського виробництва, і ми постійно напрацьовуємо та реалізуємо швидкі рішення, які відразу дають бойові результати. Зараз українські експерти вже діляться таким досвідом у цьому регіоні, і Президенту було важливо почути про їхні результати особисто», – зауважив начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони України Рустему Умєрову залишитися на Близькому Сході та в регіоні Затоки, щоб доопрацювати домовленості з партнерами.

«Під час візиту Глави держави ми підписали важливі угоди у сфері безпеки та оборонного співробітництва. Я продовжу працювати в регіоні, щоб координувати реалізацію досягнутих домовленостей. Ідеться про практичне розгортання безпекових рішень, зокрема у сфері протидії повітряним загрозам, а також про подальшу синхронізацію роботи з партнерами на рівні військових і технічних команд», – підсумував Рустем Умєров.