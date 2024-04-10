Україна та Латвія уклали безпекову угоду

У Вільнюсі Президент України Володимир Зеленський і Президент Латвії Едгарс Рінкевичс підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Латвія зобов’язується допомагати Україні в захисті від російської агресії стільки, скільки буде потрібно. Цього року країна надасть військову підтримку на суму близько 112 млн євро. Крім того, Латвія надаватиме оборонну допомогу на 0,25% ВВП щороку.

Документ засвідчує готовність Латвійської Республіки допомагати з відновленням і відбудовою, захистом критичної інфраструктури, розмінуванням, безпілотними технологіями та кібербезпекою.

В угоді також чітко закріплена підтримка з боку Латвії майбутнього членства України в ЄС і НАТО.

Документ чинний протягом десяти років і передбачає можливість продовження його дії за взаємною згодою сторін.

Україна уклала вже дев’ять двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією. Цей документ підписують на виконання Спільної декларації про підтримку України від 12 липня 2023 року. Загалом до неї приєдналися 32 держави.