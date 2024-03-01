Україна та Нідерланди разом захищають наших людей і наші цінності, і разом ми маємо перемогти в цьому захисті – Володимир Зеленський після зустрічі з Марком Рютте в Харкові

Україна та Нідерланди уклали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки, яка формалізує увесь спектр взаємодії двох країн на найближчі 10 років. Про це заявив Президент Володимир Зеленський за результатами переговорів із Прем’єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте в Харкові.

На зустрічі з представниками ЗМІ Глава держави зазначив, що візит очільника нідерландського уряду до України, зокрема відвідання Харкова, є символічним, адже демонструє шлях, який обидві країни пройшли у своїх відносинах.

«Ми разом після двох років повномасштабної війни. Ми разом після десяти років злочинної російської агресії. Ми разом захищаємо наших людей і наші цінності. І ми так само разом маємо перемогти в цьому захисті та в досягненні наших цілей. Бо життя в Україні, в наших державах, у таких містах, як Харків, обов’язково переможе», – сказав Президент України.

Володимир Зеленський подякував особисто Марку Рютте, його команді та нідерландському народові за принципову дієву підтримку України в битві за свободу з російським агресором.

«Також хочу подякувати за кожен пакет військової підтримки, за лідерство Нідерландів в оборонних коаліціях, за таку потрібну допомогу в консолідації Європи та всього вільного світу заради того, щоб ми вистояли та змогли захистити свою державу, змогли захистити своїх людей. І щоб могли реалізувати шлях до миру – нашу Формулу», – зазначив Президент.

«Зупинити Росію – це наш спільний обов’язок», – додав він.

Глава держави поінформував, що сьогодні Україна та Нідерланди уклали угоду про співробітництво у сфері безпеки, яка формалізує весь спектр двосторонньої взаємодії на найближчі 10 років.

«Оборонна співпраця на землі, у небі, на морі. Співпраця технологічна, політична, економічна. Ми зацікавлені у спільних виробництвах, зокрема в розвитку оборонно-промислового комплексу, у відповідних інвестиціях, тобто в забезпеченні наших Сил оборони ефективною зброєю, а наших народів – спокоєм, вірою в завтрашній день», – розповів Володимир Зеленський.

Президент окремо висловив подяку Марку Рютте за зафіксований в угоді обсяг військової підтримки України на поточний рік на суму 2 млрд євро.

«Це дуже конкретна, дуже потужна підтримка. І саме в цьому році ми маємо досягти таких результатів, які дадуть нам змогу наблизити закінчення війни на справедливих умовах», – наголосив він.

За словами Глави держави, Нідерланди вже надають Україні вагому підтримку для захисту неба: і в зміцненні системи ППО, і в прискоренні появи в українському небі перших винищувачів F-16 від партнерів.

Відповідаючи на запитання журналістів, Президент України додав, що передбачається надання Нідерландами винищувачів F-16.

«У нас будуть літаки від Нідерландів. Ми вдячні за це. І очікуємо в цьому році першу частину цих літаків. І друге, на що б звернув увагу, як уже сказав Марк, це той трек, до якого не всі країни поки що долучилися, а Нідерланди тут показали свої лідерські позиції, – це відповідальність і спецтрибунал. Я вважаю, що це дуже міцні сторони цієї угоди», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави подякував Нідерландам за принципову й сильну позицію щодо необхідності створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії та щодо повного відновлення справедливості.

«Кожен воєнний злочин росіян та сам первинний злочин агресії повинні отримати законні та справедливі вироки», – наголосив він.

Володимир Зеленський також акцентував, що безпекова угода з Нідерландами містить чіткі принципи щодо санкцій проти Росії, необхідності спрямувати російські активи задля захисту від агресії РФ, а також щодо українського шляху у Євросоюз і НАТО.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, розповідаючи про враження від Харкова, зазначив, що обстрілами міста Президент Росії намагається психологічно зламати його жителів.

«Попри постійну атмосферу загроз і невизначеності харків’яни продовжують жити, місто живе далі. Словами неможливо подолати такого диктатора, як Путін. Завдання, яке стоїть перед союзниками України, чітке: робити все, що можна, щоб Україна могла захиститися, щоб стримати експансіонізм Путіна», – сказав він.

Марк Рютте зазначив, що саме для допомоги Україні підписано Угоду про співробітництво у сфері безпеки, яка передбачає широкий спектр оборонної співпраці, взаємодію в напрямі відбудови, санкцій та в боротьбі за справедливість.

«Ми стоїмо поруч з Україною, пліч-о-пліч. Ми продовжуємо надавати пряму військову, фінансову та гуманітарну підтримку і продовжимо шукати інші способи, яким чином ми можемо допомогти», – сказав він.

Як наголосив Прем’єр-міністр Нідерландів, запланована передача 22 патрульних та трьох бойових човнів, а також чотирьох радарів і дев’яти гаубиць. Крім того, за його словами, Нідерланди планують допомогти чеській ініціативі із закупівлі боєприпасів.

«Ми також працюємо над F-16, щоб вони прибули до України якомога швидше, щоб Україна отримала перевагу в повітрі», – додав Марк Рютте.