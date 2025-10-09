Україна та Нідерланди спільно вироблятимуть дрони – Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом. Після її закінчення міністри оборони двох країн підписали меморандум про спільне виробництво дронів.

Глава держави подякував уряду, Прем'єр-міністру й народу Нідерландів за сильну підтримку України. Від початку повномасштабного російського вторгнення Нідерланди надали нашій країні допомогу на 9 млрд дол. Президент наголосив, що Україна розраховує на продовження цієї важливої підтримки.

«Також ми вдячні вам за ваш внесок у межах ініціативи PURL. Це важливо – близько 600 мільйонів доларів. Думаю, що такі кроки, як зробила ваша країна, дають рух, приклади та сигнали іншим лідерам», – сказав Володимир Зеленський.

Під час зустрічі сторони обговорили подальший розвиток цієї ініціативи, важливість її наповнення новими внесками та приєднання інших країн.

«Ми дуже пишаємося тим, що можемо допомагати, зокрема в межах ініціативи PURL, а також із F-16, протиповітряною обороною, постачанням дронів та ініціативою з виробництва безпілотників», – зазначив Рубен Брекельманс.

Окрема увага – спільному виробництву дронів, що, на думку Глави держави, є одним із найперспективніших напрямів двосторонньої співпраці. Зокрема, сторони обговорили реалізацію меморандуму.

Наприкінці зустрічі Президент вручив міністру оборони Нідерландів орден «За заслуги» II ступеня.

«Те, через що ви проходите, – жахливо. І щодня я намагаюся робити все можливе, щоб допомогти вам захищати нашу спільну безпеку – вашу й усієї Європи. Я вважаю, що це також відзнака всій команді, тому що знаю, що багато людей думають так само, і я дуже ціную це», – сказав Рубен Брекельманс.