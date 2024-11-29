Україна та Норвегія нарощуватимуть спільну роботу для виробництва зброї в Україні й для захисту енергетики

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Глава держави подякував за вчорашнє рішення парламенту Норвегії збільшити допомогу Україні на наступний рік з 1,4 млрд дол. до 3,2 млрд дол. та особливо відзначив його одностайну підтримку всіма парламентськими силами. Володимир Зеленський назвав це справжнім свідченням неослабної підтримки України з боку норвезького народу.

Окремо Президент наголосив на тому, що частина цих коштів піде на власне українське виробництво дронів та іншого озброєння.

Лідери також обговорили пріоритетні потреби України. На тлі російських ударів по енергетичній інфраструктурі це генератори, інше енергетичне обладнання та додаткові засоби ППО.

Крім того, Володимир Зеленський подякував за нещодавній прийом делегації України на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим та допомогу в налагодженні контактів між українськими та норвезькими оборонними підприємствами.