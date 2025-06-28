Україна та Польща багато зробили разом із початку повномасштабної війни, і потрібно зберегти такий характер відносин надалі – Володимир Зеленський

У Києві Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Польщі Анджеєм Дудою, який приїхав в Україну перед завершенням свого президентського строку.

Глава держави зазначив, що Анджей Дуда є особливим гостем, який був з Україною із перших секунд повномасштабної війни.

«Я хочу подякувати ще раз тобі особисто за все, що ми зробили разом із тобою, разом із Польщею. За твою допомогу, спільні важливі вчасні рішення, за кожен твій візит. Сьогодні це фактично твій прощальний візит як чинного Президента Польщі, але ми завжди будемо раді тебе бачити в Україні як друга й дуже сміливу людину», – зазначив Володимир Зеленський.

Він нагадав, що від початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року Україна та Польща швидко організували основний логістичний хаб у Жешуві. Польща надала Україні значну оборонну підтримку. Завжди була з Україною на всіх міжнародних майданчиках: у ЄС, НАТО, у діалозі з іншими партнерами.

«Для нас надзвичайно важливо зберегти такий характер відносин, таку підтримку, таке взаєморозуміння між нашими націями. Принцип добросусідства, принцип “За нашу і вашу свободу”, принцип “Вирішувати будь-яку проблему через дуже поважний діалог”, – усе це має зберігатися», – наголосив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі президенти говорили про подальший розвиток відносин між країнами, безпекову ситуацію в регіоні та світі, стан у дипломатії, відносини та можливі рішення на рівні ЄС і в координації з партнерами по НАТО за підсумками саміту в Гаазі. Також цими місяцями реалізовуються важливі українсько-польські домовленості в оборонній співпраці.

Президент Польщі відзначив зацікавленість польських компаній у відбудові України та розширенні присутності в ній. За його словами, важливим є і зростання товарообігу між країнами та розвиток торгівлі.

Анджей Дуда зазначив, що для нього честь – отримати сьогодні від Володимира Зеленського орден Свободи і ця нагорода має для нього велике особисте значення.

«Я не мав ніколи сумніву як Президент Республіки Польща, що стояти пліч-о-пліч з Україною, яку представляє Президент Володимир Зеленський, дуже важливо для безпеки Польщі», – наголосив він.

Президент Польщі висловив сподівання, що зв’язки, які склалися в останні роки між багатьма поляками та українцями, стануть фундаментом для нових відносин між двома народами.

«І також завдяки добрій співпраці нам вдасться вирішити всі історичні питання, які є такими болісними між нашими народами», – сказав він.

Анджей Дуда також подякував українській стороні за розуміння та ухвалені рішення, які уможливили ексгумаційні роботи щодо загиблих поляків.