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Україна та Швеція розпочали переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди

21 травня 2024 року - 20:35

Україна та Швеція розпочали переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди

Україна та Швеція розпочали переговори щодо укладення угоди про співробітництво у сфері безпеки на виконання доручення Президента Володимира Зеленського та у продовження його нещодавньої телефонної розмови з Прем’єр-міністром Королівства Швеція Ульфом Крістерссоном.

Відповідно до розпорядження Президента України, українську переговорну делегацію очолює керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак. Сьогоднішній раунд перемовин провів заступник очільника Офісу Президента Ігор Жовква.

«Вдячні Швеції за значну підтримку України, зокрема військову, у протистоянні повномасштабній російській агресії. Важливо, що сьогодні ми ведемо переговори зі Швецією як із новим членом НАТО. Розраховуємо на подальше поглиблення двостороннього безпекового співробітництва зі Швецією за всіма стратегічними напрямами, що знайде відображення в нашій двосторонній угоді», – наголосив Ігор Жовква.

Сторони докладно обговорили положення проєкту документа й узгодили подальші кроки з метою забезпечення якнайшвидшої його фіналізації та подальшого підписання.

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