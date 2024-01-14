Україна та Швейцарія розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів – Володимир Зеленський після зустрічі з Президенткою Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський і Президентка Швейцарської Конфедерації Віола Амхерд домовилися про початок підготовки до проведення у Швейцарії Глобального саміту миру на рівні лідерів держав.

«Сьогодні на зустрічах ми відзначили успішність роботи у форматі радників щодо Формули миру вчора. Швейцарія ефективно організувала зустріч напередодні. Було значне розширення представництва – вже понад 80 держав, як сказала пані Президент, та міжнародних інституцій залучені. Ми цінуємо це. І я вдячний пані Президенту та її команді за домовленість, що наші команди вже від завтра розпочинають підготовку до проведення у Швейцарії – на рівні лідерів – Глобального саміту миру», – повідомив Глава Української держави під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів з Віолою Амхерд у Берні.

Президент України наголосив, що цей саміт має наповнити необхідною енергією усе, чого вже вдалося досягти, та має визначити, що завершення війни повинне бути виключно справедливим, а відновлення сили міжнародного права – справді повним.

«Швейцарія в цьому – наш партнер. Дякую», – сказав Володимир Зеленський.

Зі свого боку Віола Амхерд наголосила, що Швейцарія підтримує мирний процес.

«Швейцарія готова організувати Саміт. Ми домовилися, що будемо поглиблено займатися цим питанням, щоб процес встановлення миру був успішним, і наші команди відразу почнуть цим займатися. З нашого боку ми вже призначили особу, яка опікуватиметься цим питанням», – сказала вона.

«Швейцарія і в майбутньому виступатиме за надійний і тривалий мир в Україні. Швейцарія рада тому, що може зробити внесок у це», – додала Віола Амхерд.