Україна та Словаччина досягли такого рівня співпраці, який зміцнює обидві країни і в безпеці, і в міжнародних справах – Володимир Зеленський після зустрічі із Зузаною Чапутовою

У межах робочого візиту до Словацької Республіки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом країни Зузаною Чапутовою.

Глава Української держави подякував словацькій колезі за підтримку й професійні та надзвичайно дружні й теплі відносини.

«Сьогодні ми працюємо заради інтересів наших народів і дякуємо за підтримку всім людям у Словаччині. Я вдячний кожному й кожній тут, у прекрасній Братиславі, і в інших містах і громадах Словаччини, де прихистили українців. Людям, волонтерам, громадським організаціям – абсолютно всім. Ми цінуємо це», – сказав Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Зузаною Чапутовою у Братиславі.

Він наголосив, що Україна завжди цінуватиме й пам’ятатиме солідарність суспільства й лідерів Словаччини.

«Ваша держава й ваші люди завжди можуть розраховувати на українську підтримку, на нашу українську силу», – зазначив Президент України.

Глава Української держави акцентував, що співпраця між Україною та Словаччиною досягла такого рівня, який зміцнює обидві країни й у сфері безпеки, і в міжнародних відносинах.

«Зараз, звичайно, перший пріоритет – це безпека, захист наших спільних цінностей, які й роблять Європу Європою. У цій страшній злочинній війні, яку Росія розв’язала проти нашої держави, наших людей, проти життя, вирішується не лише наша доля, а й доля всіх, хто живе вільно. І ми не віддамо ворогу нашої свободи, і це означає, що вашим кордонам, вашим містам, вашим людям більше ніколи не загрожуватимуть жодні загарбники», – наголосив Президент України.

За його словами, під час перемов лідери двох держав детально обговорили оборонну й зовнішньополітичну співпрацю та конкретні проекти в цих сферах.

«У нас була хороша зустріч тет-а-тет із Зузаною. І дуже змістовна зустріч на рівні наших делегацій. Україна й Словаччина сьогодні точно сильніші», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент висловив подяку за оборонну підтримку, яку Словаччина надала нашій країні за місяці повномасштабної війни.

«Напередодні підписано контракт на виробництво 16 самохідних гаубиць Zuzana-2. Звичайно, ми працюємо й задля інших спільних виробництв: виробництва снарядів, гармат… Тобто кроки вперед, і це більше безпеки, і більше робочих місць», – зазначив Глава Української держави.

Володимир Зеленський висловив подяку словацькій стороні за готовність допомагати Україні з гуманітарним розмінуванням.

«Ми готові купувати відповідну словацьку техніку – ми в цьому зацікавлені – і створювати нові виробництва такої техніки для розмінування. Україна й Словаччина разом можуть стати донорами глобальної захищеності людей від глобальної мінної загрози», – сказав Президент.

Він також заявив про готовність розвивати транспортне сполучення зі Словаччиною, робити активнішими наявні маршрути, створювати додаткові можливості для громадян обох країн.

«Зокрема, це стосується напрямку Кошиць, про це ми сьогодні говорили. Торкнулися й питань транзиту товарів через кордон: обидві наші країни зацікавлені, щоб усі питання, які є між нами, вирішувалися в інтересах наших народів», – повідомив Володимир Зеленський.

Лідери також обговорили спільні можливості в межах Європейського Союзу та спільну роботу в інституціях ЄС. Володимир Зеленський подякував за принципову підтримку України у європейській та євроатлантичній інтеграції.

«Окремо я хочу наголосити на вдячності за допомогу Словаччини нашому захисту від російського терору ракетами й дронами. Словаччина надала нам надзвичайно потрібні системи протиповітряної оборони, надала літаки. І я вдячний вам за кожне врятоване життя в Україні завдяки цим системам ППО й літакам. Будь ласка, знайте: Словаччина справді допомагає наближати мир», – сказав Президент України.

Вітаючи Володимира Зеленського у Братиславі, Зузана Чапутова зазначила, що Україна як жертва неспровокованої агресії з боку Росії має право оборонятися й одержувати підтримку від європейських країн.

Вона нагадала, що завтра – 500 день від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

«Це 500 днів української незламності. Днів, які показали, що великі держави не завжди можуть диктувати свою волю меншим. А ті, хто веде справедливу оборону, можуть досягти успіху. І ми віримо, що ви його досягнете», – акцентувала Президент Словаччини.

Зузана Чапутова заявила про підтримку мирних ініціатив, які ведуть до справедливого завершення війни та встановлення миру зі збереженням суверенітету й територіальної цілісності України.

«Підтримуємо вашу Формулу миру, яка є перспективним рішенням для завершення російської агресії», – сказала вона.

Президент Словаччини відзначила об’єднаний український народ, який не лише сповнений рішучості перемогти агресора, а й має на меті відбудувати країну після війни. За її словами, словацькі компанії також готові долучитися до повоєнної відбудови України.

Крім того, як зауважила Зузана Чапутова, розширюється співпраця двох країн в оборонній сфері. Зокрема, підписано контракт на постачання Україні вже невдовзі 16 гаубиць Zuzana-2. Також розпочнеться спільна розробка нового типу гаубиць.

«Розпочнеться спільне виробництво боєприпасів. Також наші підприємства допомагатимуть розміновувати територію України», – повідомила вона.

За словами Президента Словаччини, її держава поглиблює співпрацю з Україною як із майбутнім перспективним членом Євросоюзу.

Зузана Чапутова також заявила про підтримку надання нашій державі членства в НАТО.