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Україна та Угорщина відзначають прогрес у діалозі про покращення двосторонніх відносин

Українська та угорська делегації високого рівня провели онлайн-зустріч, на якій обговорили шляхи розв’язання основних питань двостороннього порядку денного.

Українську делегацію очолив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Участь у зустрічі взяли: віцепрем’єр-міністри Ольга Стефанішина та Михайло Федоров, заступники керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква та Олена Ковальська, міністр освіти і науки Оксен Лісовий, заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс, голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина, начальник Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита, голова Державної служби з питань етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський. Угорську делегацію очолив міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Петер Сіярто.

Андрій Єрмак зазначив, що з 11 пунктів, які запропонувала угорська сторона, фактично узгодили вже п’ять. У питаннях національних спільнот є узгоджені позиції, які напрацювали та попередньо зафіксували робочі групи. Робота триває й буде фіналізована в найкоротші строки.

Також є суттєвий прогрес у розширенні логістичних і транспортних можливостей на спільному кордоні. Так, у пункті пропуску «Лужанка – Берегшурань» уже цього місяця почнуть пускати вантажівки без обмеження ваги. Крім того, відкриють новий пункт пропуску «Велика Паладь – Надьгодош». Це допоможе зменшити черги на кордоні з Угорщиною.

«Нові перспективи на економічному, інфраструктурному, соціальному та інших напрямах дадуть обом нашим країнам змогу стати сильнішими й заможнішими. За кожним із цих напрямів сформовані спільні робочі групи. І вони вже виробили пакет ефективних рішень», – розповів керівник Офісу Президента.

«Для нас важливо, щоб досягнуті домовленості були не лише узгоджені, а й зафіксовані. Сьогодні буде надана позиція у вигляді конкретних кроків, які бачить українська сторона щодо кожного з блоків питань, які стосуються двосторонніх відносин у частині захисту угорської національної меншини. Ми готові максимально оперативно провести наступну зустріч», – наголосила Ольга Стефанішина.

Петер Сіярто перебував з візитом в Україні в січні цього року. Тоді в Ужгороді відбулася зустріч із керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

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