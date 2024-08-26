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Україна та Велика Британія досягли значного прогресу в підготовці до підписання угоди про перехід до сильнішого та глибшого партнерства

28 серпня 2024 року - 16:11

Україна та Велика Британія досягли значного прогресу в підготовці до підписання угоди про перехід до сильнішого та глибшого партнерства

Україна та Велика Британія провели другий раунд переговорів щодо укладення двосторонньої угоди про перехід до сильнішого та глибшого партнерства.

Українську переговорну групу очолив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

Сторони ретельно проаналізували зміни до проєкту документа, узгодили структуру та концепцію майбутньої угоди та відзначили суттєвий прогрес.

«Сьогоднішній раунд переговорів чітко показав, наскільки ми близькі в розумінні пріоритетів співпраці між Україною та Великою Британією. Ми не лише стикаємося зі спільними викликами, а й поділяємо спільні цінності, підтримуємо схожі підходи та разом працюємо над тим, щоб Україна здобула перемогу в боротьбі проти незаконного вторгнення Росії», – сказав Ігор Жовква.

Делегації України та Великої Британії обговорили подальші кроки та затвердили графік переговорів.

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