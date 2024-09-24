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Україна та В’єтнам працюватимуть над збільшенням товарообігу

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом В’єтнаму То Ламом.

Глава Української держави заявив, що українцям потрібен голос В’єтнаму для відновлення справедливого миру.

Основні теми зустрічі – розвиток двосторонніх відносин і збільшення товарообігу, зокрема в аграрній промисловості.

То Лам зазначив, що 2022 року товарообіг з Україною знизився, але вже торік знову почав поступово зростати. Він запропонував обом державам працювати над його нарощуванням у різних сферах.

«Якщо Президент захоче й дасть відповідний імпульс, я думаю, було б непогано, щоб наші команди, міністерства працювали разом і подивилися, що можна зробити, щоб збільшити товарообіг між нашими державами», – сказав Володимир Зеленський.

Він запросив В’єтнам приєднатися до Спільного комюніке Саміту миру, роботи за трьома пунктами Формули миру, які розглядали на першому Саміті, а також відвідати Україну.

Глава держави подякував В’єтнаму за надання 500 тис. доларів США через міжнародні гуманітарні організації та готовність долучитися до відновлення України після закінчення війни.

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