Україна та ЄС провели черговий раунд переговорів щодо безпекової угоди

За дорученням Президента України та керівника Офісу Глави держави заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів черговий раунд переговорів із заступником Генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності з питань миру, безпеки та оборони Шарлем Фрізом щодо безпекових гарантій ЄС.

Сьогоднішні переговори стали черговим етапом на шляху імплементації Спільної декларації G7 про підтримку України та підготовки до укладення безпекової угоди між Україною та ЄС.

Переговорні команди ґрунтовно обговорили текст проекту угоди та затвердили алгоритм подальших дій на найближчу перспективу.