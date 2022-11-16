Україна точно не спрямовувала ракети на територію Польщі й обов’язково має брати участь у роботі слідчої групи – Президент

Президент Володимир Зеленський наголошує, що українська сторона обов’язково має бути залучена до роботи спільної слідчої групи зі з’ясування обставин потрапляння ракети на територію Польщі біля кордону з нашою державою під час масованого ракетного обстрілу території України з боку Росії. Про це він сказав під час зустрічі з представниками ЗМІ з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку.

Глава держави заявив, що, за інформацією командувача Повітряних сил Збройних Сил України та Головнокомандувача ЗСУ, це не був ракетний удар з українського боку, і він не сумнівається в їхніх даних.

Володимир Зеленський переконаний, що представники України мають бути допущені на місце влучання ракети на польській території.

«Це справедливо й чесно. Ми маємо право бути у спільній слідчій групі. Відповідно до будь-яких норм, дипломатії тощо. Тим паче що ми всі – партнери», – зазначив Президент.

За його словами, Україна хотіла б обмінятися інформацією з партнерами, отримати факти, докази та провести розслідування, і вже потім можна було б робити висновки.

«Ми – справедлива держава. І якщо це було використання нашої ППО, і якісь уламки знайшли на території Польщі, я хочу цих доказів. Якщо якийсь уламок убив цих людей, то нам потрібно просити вибачення. Ми ж чесні люди. Але тільки спочатку – слідство, доступ, дані, які у вас є. Я одразу сказав, що хочу, щоб заслухали в закритому режимі наші Повітряні сили», – розповів Глава держави.

Президент також повідомив, що із завданих ракетних ударів у часі із цією подією збігається один удар – на українській території.

«У нас є фіксація, що той удар, який збігається в часі із цим випадком, стався в небі, на нашій території. Так, ми не можемо виключати, що на швидкості якийсь уламок полетів. Та для цього є слідство. Але головне: діаметр – 20 метрів, глибина – 5 метрів. Може бути уламок чи ні? У мене є своя думка. Я вважаю, що це російська ракета, довіряючи доповіді військових», – зазначив Володимир Зеленський.

Крім того, він звернув увагу, що ЗСУ та наша протиповітряна оборона сьогодні є щитом, який захищає і Східну Європу від можливого влучання російських ракет, і про це необхідно говорити.