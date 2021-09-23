Україна вдячна Ізраїлю за принципову підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави – Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський відзначає принципову підтримку з боку Держави Ізраїль суверенітету й територіальної цілісності України. Про це він сказав у спільній з Президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом заяві після переговорів у Києві.

«Розраховуємо, що ця позиція зберігатиметься й надалі. Зокрема в межах ООН, де до кінця цього року Україна внесе на розгляд Генеральної Асамблеї оновлені резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму та мілітаризації окупованого півострова», – сказав Володимир Зеленський.

Президент України відзначив, що перший державний візит Іцхака Герцога на посаді Президента Ізраїлю відбувається саме в Україну.

«Я сприймаю це як знак високої поваги, дружби та міцних взаємин, що існують між нашими країнами», – наголосив Володимир Зеленський.

Він розповів, що під час зустрічі в Києві обговорив з ізраїльським колегою ситуацію на Близькому Сході, а також безпекові виклики, які наразі постали перед Україною у зв’язку з війною, що триває на Донбасі, та тимчасовою окупацією Російською Федерацією українського півострова Крим.

Окрему увагу під час переговорів глави держав приділили вшануванню пам’яті жертв Бабиного Яру – жахливого злочину нацистського режиму.

«Я вдячний Президентові Герцогу, а також іншим високим делегаціям, які прибуватимуть цими днями до Києва, щоб взяти участь у пам’ятних заходах з нагоди 80-х роковин цієї страшної світової трагедії. Пам'ять про ці жертви для нас – священна, для кожного з українців», – зазначив Володимир Зеленський.

Лідери України та Ізраїлю наголосили на важливості продовження просвітницьких зусиль на національному та міжнародному рівнях з метою неповторення таких жахливих злочинів, як Голокост та Голодомор 1932-1933 років в Україні.

Володимир Зеленський нагадав, що 26 грудня Україна та Ізраїль відзначатимуть 30-ту річницю встановлення дипломатичних відносин.

«За час тісної співпраці було досягнуто багато. Радий, що нам вдалося побудувати такі теплі відносини, які розвиваються на основі міждержавного взаєморозуміння та довіри, а між двома народами панує тепла дружня атмосфера», – зауважив він.

Зі свого боку Іцхак Герцог також відзначив важливість цієї дати та повідомив, що запросив Володимира Зеленського відвідати Ізраїль з візитом і буде радий вітати його на ізраїльській землі.

Іцхак Герцог також подякував українському Президентові та Верховній Раді за боротьбу з антисемітизмом і відзначив внесок України у збереження пам’яті про вбитих українських євреїв.

«Все це дуже цінно. Головним чином тому, що це є важливим підґрунтям для партнерства та побудови спільного успішного майбутнього наших країн», – наголосив Президент Ізраїлю.