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Україна вдячна Польщі та її народу за потужну підтримку у складний час війни – Президент

29 квітня 2022 року - 21:55

Україна вдячна Польщі та її народу за потужну підтримку у складний час війни – Президент

Україна та українці вдячні Польщі та її народу за ту потужну підтримку, яку вони надали і нашій країні, і громадянам із перших хвилин російської агресії та продовжують надавати зараз. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю представникам польських ЗМІ.

«Хочу подякувати народу Польщі, тому що це безпрецедентна підтримка України. Безпрецедентна підтримка українського народу з боку польського народу», – сказав Глава держави.

За його словами, Польща прийняла 2,5 млн українців, які вимушено покинули батьківщину, рятуючись від війни, і зараз робить усе, щоб вони не відчували себе біженцями.

Володимир Зеленський також наголосив, що вдячний особисто Анджею Дуді та його дружині Агаті, які «проявили особливе ставлення до України».

Президент окремо відзначив той факт, що на тлі війни Україна та Польща змогли об’єднатися й відсунути на другий план історичні питання, які мали до цього.

«У Польщі – особливі відносини з Україною, і мені здається, навіть ті історичні питання, які є у двох держав, – дрібні у порівнянні з тим, якими об’єднаними стали наші країни з початку цієї нахабної війни з боку Росії. Дружність, єднання – все це ми відчували від Польщі», – констатував він.

Володимир Зеленський розповів, що із самого початку вторгнення Росії в Україну він перебуває на постійному зв’язку зі своїм польським колегою – щодня чи й кілька разів на день. Це допомагало швидко ухвалювати спільні рішення, які сприяли залагодженню ситуації, що склалася на кордонах, та допомозі українським громадянам, котрі рятувалися від війни. Було розуміння необхідності ухвалення швидких рішень «без зайвої бюрократії» щодо перетину кордону, які допомогли б у складній ситуації, зазначив Глава Української держави.

«Ми по телефону вирішували відкривати (кордон. – Ред.). Польща зустрічала українців не просто як своїх сусідів – як родину, не перевіряючи, бо не було часу перевіряти документи кожної дитини», – сказав Президент.

«Тому я за це вдячний – що Польща забула про бюрократію, як і Україна, і в нас були саме такі особливі стосунки в перші дні», – додав він.

Як зазначив Володимир Зеленський, із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну остаточно стало зрозуміло, хто друг, а хто – ворог.

«І розуміння, хто в майбутньому історично для нас – партнер, також з’явилося. У нас немає двох думок. Для об’єднання й для перемоги у війні – одна думка, один друг, один ворог. Це абсолютно зрозуміла річ. Коли ти не втрачаєш час на зайві діалоги. Ти точно знаєш: там ворог, а тут – друг. І це просто, тому що це прямо», – резюмував Глава держави.

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