Україна вдячна Великій Британії за дієві заходи щодо стримування РФ – Президент

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ключовим питанням на переговорах з Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном були наявні історичні виклики, які постали перед двома країнами, Європою та всім світом. Про це Глава держави сказав під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами перемовин у Києві з Борисом Джонсоном, для якого це – перший візит до України в статусі очільника уряду Великої Британії.

«Прем’єр-міністр Джонсон запевнив мене щодо повної підтримки суверенітету й територіальної цілісності України, у готовності до подальшої взаємодії, зокрема й у межах Кримської платформи, з метою деокупації нашого півострова, повернення всіх наших українських територій», – зазначив Президент.

За словами Володимира Зеленського, під час зустрічі сторони обговорили комплекс кроків щодо стримування Російської Федерації.

«Тут моя думка відома. Будь-які заходи дієві до, а не після. Профілактика краще, ніж реанімація. Це доводить і нещодавнє рішення британського уряду щодо розробки закону, який посилить та розширить санкції за агресію проти України», – наголосив Глава держави.

Президент також подякував Великій Британії за підтримку євроатлантичних прагнень України.

У контексті зміцнення обороноздатності нашої держави Володимир Зеленський наголосив, що Україна будує сильну, боєздатну армію. Зокрема, вже ухвалено рішення про збільшення чисельності Збройних Сил ще на 100 тисяч військовослужбовців.

«Цінуємо сприяння та практичну допомогу з боку Великої Британії на цьому шляху. Це 1,7 мільярда фунтів стерлінгів для військово-морського флоту України, побудова сучасних українських військово-морських баз, пакет безпекової допомоги та озброєння, коли транспортні літаки ВПС Її Величності доставили в Україну тисячі сучасних протитанкових ракет», – зазначив Глава держави.

Крім того, за його словами, на зустрічі з Прем’єр-міністром Великої Британії було досягнуто домовленості про спільні дії задля забезпечення миру, безпеки та стабільності в Чорноморському регіоні, а також активізацію взаємодії у сфері кіберзахисту та кібербезпеки.

Зі свого боку Борис Джонсон заявив, що ескалація агресії РФ щодо України стала б політичною, гуманітарною та військовою катастрофою для Росії та всього світу. Тому, переконаний він, потрібно, щоб Російська Федерація зробила крок назад і обрала шлях дипломатії.

Прем'єр-міністр наголосив, що Велика Британія впродовж останніх років надавала та продовжує надавати Україні допомогу для зміцнення її безпеки й оборони.

«Ми спільно з іншими державами готуємо пакет санкцій та інших заходів, які буде активовано в ту саму хвилину, коли нога російського солдата перетне український кордон і ступить на українську територію. Ми це робимо, щоб продемонструвати свою відданість захисту свободи, демократії та суверенітету України перед лицем агресії», – резюмував голова британського уряду.