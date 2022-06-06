Україна веде переговори з низкою держав щодо вивезення зерна з портів, але головним гарантом у цьому питанні залишається зброя – Президент

Україна веде переговори з низкою країн та з Організацією Об’єднаних Націй щодо розблокування портів для безперешкодного вивезення зерна, проте головним гарантом у цьому питанні залишається зброя, яку ми отримуємо від держав-партнерів. Про це сказав Президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ з нагоди Дня журналіста.

«Для нас важливо, що ми готові випускати зерно. Ми маємо зараз інформаційний наратив Росії про те, що дефіцит харчових продуктів – через Україну, через те, що ми не вивозимо. Це є неправдою, і ви чудово про це знаєте», – зазначив Глава держави.

Президент наголосив, що Росія намагається поширювати цю неправду в державах Африки, Азії та Європи, де може виникнути проблема дефіциту харчових продуктів.

Володимир Зеленський зазначив, що обговорював з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом питання розблокування українських портів.

«Нам потрібно, щоб був безпековий коридор для кораблів. Щоб флот тієї чи іншої держави забезпечив вивезення цього зерна. І ми говорили і з Британією, і з Туреччиною. Туреччина зараз знаходить формат, як надати нам гарантії», – розповів Глава Української держави.

За його словами, представники Туреччини та Росії під час зустрічі в Анкарі можуть порушити питання гарантій безпеки для турецького флоту під час вивезення українського зерна.

Президент також зазначив, що Україна вивчає альтернативні шляхи експорту збіжжя.

«Є декілька варіантів, як вивозити наше зерно. Ми ведемо перемовини з близькими країнами, з країнами Балтії, з Польщею щодо вивезення невеликого обсягу Укрзалізницею. Але це не влаштовує і нас, і їх. І ризики дефіциту можуть бути через тривалий час вивезення», – сказав Глава держави.

Президент наголосив, що пріоритетним напрямом для транспортування українського зерна залишаються порти.

«Дуже швидко можемо вивезти. Якщо зараз у нас 22-25 мільйонів тонн заблоковані, то восени в нас може бути вже 75 мільйонів тонн. Що будемо робити? Тому без портів не зможемо», – сказав він.

Володимир Зеленський зазначив, що найпотужнішою гарантією в цьому питанні залишається зброя, яка буде розміщена задля розблокування водних коридорів для вивезення зерна.

«Ми над цим працюємо з конкретними державами щодо конкретних антикорабельних систем і потроху вже отримуємо – можу це констатувати. Я вважаю, що це найкраща гарантія», – заважив Президент.

Глава держави наголосив, що Україна використовує цю зброю не для погроз, а для того, щоб продемонструвати можливості оперативної відповіді на ймовірні провокації з боку Росії.

«Я не бачу більше жодних гарантій, крім країн, і ООН, і нашої зброї, зосередженої біля цих коридорів», – резюмував Володимир Зеленський.