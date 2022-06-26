Україна відповідно реагуватиме на загрози з боку Придністров’я – Володимир Зеленський

Будь-які дії на тимчасово окупованій території Молдови – у Придністров’ї, які загрожуватимуть Україні, отримають відповідну реакцію, утім, варто уникати дестабілізації в цьому регіоні. Про таке заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів з Президентом Молдови Маєю Санду в Києві.

Він розповів, що на зустрічі з молдовською колегою обговорювалося питання загроз із територій, які тимчасово окупувала Росія.

«Якщо буде – я вважаю, що це глобальна помилка. Ті чи інші сигнали ми отримуємо, вони неприємні. Але ці люди, які перебувають у Придністров’ї, мають знати: для нас це буде не удар, а ляпас. А ми точно відповімо ударом», – сказав Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи має він інформацію щодо можливого удару з боку Придністров’я.

Водночас Володимир Зеленський наголосив на необхідності підтримання стабільної ситуації в цьому регіоні.

«Я вважаю, що передусім ми всі маємо робити так, щоб не було дестабілізації в регіоні. Ми всіляко це демонструємо. Ми зараз воюємо з Росією на нашій землі, хоча ви бачили, що неодноразово були ракетні удари і з боку Білорусі», – зазначив він.

Президент також зауважив, що білоруський народ не підтримує війну проти України, а обстріли та атаки з території Білорусі здійснюють російські війська.

Мая Санду зі свого боку зазначила, що Молдова відстежує ситуацію в Придністров’ї, і запевнила, що у разі виникнення загроз її країна інформуватиме партнерів.

«Ми б хотіли упевнитися, що не виникне ситуації, яка може дестабілізувати подальшу обстановку. Наші інституції продовжують відстежувати ситуацію, і, звісно, якщо трапиться щось, що викликатиме стурбованість, ми будемо вживати заходів та інформувати наших партнерів», – сказала Президент Молдови.