Україна відзначатиме День захисту дітей щороку 20 листопада

Україна перенесла дату Дня захисту дітей на 20 листопада, щоб відзначати його разом зі світом – у Всесвітній день дитини. Про це йдеться в указі № 355/2025, який Президент Володимир Зеленський підписав сьогодні.

Саме 20 листопада була ухвалена Декларація прав дитини в 1959-му та Конвенція ООН про права дитини в 1989 році.

Водночас традиція відзначати День захисту дітей 1 червня була запроваджена, зокрема, у країнах соціалістичного табору, але не була підтримана більшістю світу. Саме ця дата була офіційно встановлена й в Україні 1998-го. Відсьогодні попередній указ утратив свою чинність.

Також напередодні Володимир Зеленський підписав указ про встановлення відзнаки Президента «Майбутнє України». Її вручатимуть саме дітям за прояв особистої хоробрості та стійкості, за допомогу в порятунку людей, активну громадянську позицію, волонтерську діяльність, відстоювання загальнолюдських цінностей, національних інтересів України, її розвитку та гідного майбутнього.

Сьогодні Глава держави підписав і перший указ про нагородження дітей новою відзнакою.