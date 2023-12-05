Україна виконала понад 90% рекомендацій Європейської комісії та розраховує на справедливе рішення ЄС щодо початку переговорів про вступ – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч зі спеціальним уповноваженим Міністерства закордонних справ Греції з питань України Спиридоном Ламбрідісом.

Співрозмовники обговорили стан виконання домовленостей за результатами візиту Президента України Володимира Зеленського до Грецької Республіки в серпні поточного року, під час якого, зокрема, відбувся перший саміт Україна – Балкани. Ігор Жовква подякував Греції за вагому підтримку нашої держави протягом усього періоду спротиву повномасштабній агресії РФ і висловив сподівання на поглиблення взаємодії в усіх стратегічних сферах, що становлять взаємний інтерес.

Зі свого боку Спиридон Ламбрідіс під час зустрічі анонсував готовність Греції до проведення другого саміту Україна – Балкани у 2024 році.

Окрему увагу сторони приділили безпековій ситуації в Україні та потребам нашої держави з метою успішного проведення контрнаступальних операцій зі звільнення тимчасово окупованих Росією територій.

Співрозмовники обмінялися думками щодо практичних результатів зустрічі радників лідерів із питань національної безпеки та політичних радників, яка відбулася на Мальті 28–29 жовтня.

Напередодні саміту Європейської ради було обговорено поступ України на шляху інтеграції в ЄС. Заступник керівника Офісу Глави держави поінформував спеціального уповноваженого МЗС Греції про прогрес у реформуванні країни, досягнутий у період після оприлюднення Європейською комісією рекомендації почати переговори з Україною про вступ до Євросоюзу в межах щорічної доповіді з розширення.

«Очікуємо на демонстрацію європейської єдності й підтримку Грецією, як і рештою країн ЄС, політичного рішення щодо початку переговорів з Україною про вступ до Євросоюзу. Україна виконала понад 90% необхідних для цього рекомендацій Європейської комісії та розраховує на справедливе рішення ЄС, що базується на відповідних здобутках», – наголосив Ігор Жовква.