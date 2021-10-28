Україна використовує зброю лише для захисту своєї території та не порушує жодних домовленостей – Володимир Зеленський

Збройні Сили України використовують наявне у них озброєння лише для захисту суверенітету й територіальної цілісності держави та лише у відповідь на порушення режиму тиші на Донбасі з боку супротивника. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ в Одесі.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо реакції окремих держав на застосування українськими військовими безпілотного літального апарата «Байрактар» у районі проведення Операції об’єднаних сил на сході, Президент заявив: «Україна захищає свою територію і свій суверенітет згідно з обов’язком і присягою кожного, хто служить сьогодні, хто захищає українську державність. Ми не наступаємо, ми тільки відповідаємо».

«До речі, ми відповідаємо згідно з домовленостями щодо режиму припинення вогню. Саме в цьому форматі й продовжуватиме діяти Україна», – додав він.

Глава держави наголосив, що й безпілотні літальні апарати Україна використовує лише для захисту.

«Коли українська армія відчуває, що потрібно захищати свою землю, вона так і робить. І далі вона діятиме саме за цим принципом», – зауважив Володимир Зеленський.