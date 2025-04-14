Україна вироблятиме більше й більше зброї, щоб гарантувати власну безпеку – Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський зустрівся з працівниками та працівницями оборонно-промислового комплексу України, подякував за їхню роботу та відзначив державними нагородами.

«Вже зараз наш оборонно-промисловий комплекс виробляє понад тисячу видів зброї: від снарядів для артилерії до ракет і далекобійної зброї, наших дронів. Понад 40 відсотків усієї зброї, що застосовується на фронті для оборони нашої країни, вироблено в Україні», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що для гарантування своєї безпеки Україна збільшуватиме виробництво зброї самостійно та разом із партнерами.

«Все більше країн і лідерів зацікавлені у співпраці саме з нашою оборонною промисловістю. Майже кожна зустріч зі справді сильними партнерами України – це завжди розмова про співпрацю з українськими виробниками зброї, нові домовленості щодо спільної роботи. Це все – довіра до України. Це все багато в чому – результати саме вашої роботи», – сказав Президент.

Глава держави закликав не забувати українців, які віддали свої життя, працюючи та воюючи заради України. Присутні вшанували їхню памʼять хвилиною мовчання.

Володимир Зеленський вручив працівникам і працівницям підприємств вітчизняного ОПК ордени «За заслуги» ІІІ ступеня, один з яких – посмертно, медаль «За працю і звитягу», а також присвоїв почесне звання «Заслужений машинобудівник України».

Зустріч відбулася з нагоди Дня працівника ОПК, який Україна вже втретє відзначає 13 квітня. Саме цього дня 2022 року двома українськими ракетами «Нептун» був знищений російський ракетний крейсер «Москва».