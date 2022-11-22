Україна високо цінує підтримку з боку Чорногорії – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із міністром внутрішніх справ, в. о. міністра оборони Чорногорії Філіпом Аджичем, який перебуває в нашій країні з робочим візитом.

Ігор Жовква ознайомив співрозмовника з актуальною безпековою ситуацією в контексті повномасштабної агресії Росії, що триває, та поінформував про перебіг військової операції ЗСУ з деокупації українських територій, тимчасово захоплених РФ.

«Ми цінуємо важливу політичну підтримку та практичну допомогу нашій державі з боку Чорногорії. Вдячні за солідарну позицію чорногорської сторони в питанні підтримки санкцій, запроваджених Євросоюзом щодо Росії з огляду на військову агресію проти України», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Зі свого боку Філіп Аджич відзначив незмінність позиції його країни щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Окремо було обговорено взаємодію двох держав у військово-технічній сфері. Ігор Жовква висловив подяку за надану військову допомогу й наголосив на очікуванні того, що чорногорські партнери й далі докладатимуть відповідних зусиль з метою зміцнення оборонних можливостей України.

Особлива увага під час зустрічі була приділена практичним аспектам руху нашої держави до членства в НАТО та підтримки цього процесу чорногорською стороною. Заступник керівника Офісу Глави держави ознайомив співрозмовника із зусиллями України в процесі імплементації стратегії євроатлантичної інтеграції, а також баченням комплексу дієвих безпекових гарантій, які важливо впровадити до набуття нашою державою членства в Альянсі.