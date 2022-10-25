Україна високо цінує політичну підтримку та практичну допомогу Хорватії – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква 24-26 жовтня перебуває з робочим візитом у Республіці Хорватія.

Під час зустрічі з міністром оборони Хорватії Маріо Баножичем було докладно обговорено взаємодію двох країн у військово-технічній сфері.

Заступник керівника Офісу Президента подякував хорватській стороні за важливу практичну допомогу, що була надана нашій державі в перші дні повномасштабного вторгнення Росії, а також висловив сподівання на продовження відповідних зусиль з метою посилення опору російській воєнній агресії.

Ігор Жовква проінформував співрозмовника про перебіг військової операції Збройних Сил України, зокрема в контексті звільнення тимчасово окупованих територій на сході та півдні нашої держави.

Під час зустрічі з радником Прем’єр-міністра Хорватії з питань зовнішньої політики Діно Міхановичем заступник керівника Офісу Президента висловив подяку хорватському урядові за підтримку нашої держави в протистоянні повномасштабній збройній агресії.

«Україна високо цінує тверду підтримку Хорватії та відповідні особисті зусилля Прем’єр-міністра Андрея Пленковича щодо надання допомоги нашій державі», – сказав Ігор Жовква.

Він також зазначив, що проведення першого парламентського саміту Кримської платформи в Загребі є черговим свідченням незмінності підтримки хорватською стороною зусиль України щодо звільнення територій, тимчасово окупованих РФ.

Основну увагу співрозмовники приділили перспективам посилення санкційного тиску Євросоюзу на країну-агресора, важливості прискорення надання Україні озброєння, а також практичним крокам нашої держави щодо реалізації стратегічного курсу на вступ до ЄС.

Окремо під час зустрічі Ігор Жовква та Діно Міханович обговорили можливості подальшої співпраці України з НАТО.

Під час зустрічі з радниками Президента Хорватії з питань зовнішньої та європейської політики Невеном Пеліцаричем та з питань оборони й національної безпеки Драганом Лозанчичем відбулося обговорення широкого кола питань українсько-хорватського діалогу.

Заступник керівника Офісу Глави держави подякував за вагому гуманітарну допомогу, яку надає Хорватія. Він висловив сподівання на дієву підтримку розмінування території України, зокрема з огляду на значний відповідний досвід Республіки Хорватія.

Співрозмовники також обговорили питання європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Крім того, Ігор Жовква взяв участь у дискусійній програмі в межах першого парламентського саміту міжнародної Кримської платформи, організованій офісом Кримської платформи та експертною мережею Кримської платформи, щодо реінтеграції Криму та притягнення Росії до відповідальності за міжнародні злочини.

У виступі Ігор Жовква розповів про роботу української сторони з метою деокупації Криму, зокрема про формування політики його реінтеграції та ключову роль у цьому ініціативи Президента України Володимира Зеленського щодо заснування міжнародної Кримської платформи.