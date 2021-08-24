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Україна виступає за посилення взаємодії причорноморських держав для забезпечення безпеки в регіоні – Президент

27 серпня 2021 року - 15:35

Україна виступає за посилення взаємодії причорноморських держав для забезпечення безпеки в регіоні – Президент

З метою подолання безпекових викликів у причорноморському регіоні Україна закликає посилити взаємодію між країнами по лінії військово-морських сил. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський у заяві для ЗМІ за підсумками багатосторонньої зустрічі з президентами Молдови, Румунії та Польщі у Кишиневі.

Глава Української держави акцентував увагу на тому, що військова загроза навколо України й надалі залишається високою, критичним є рівень загрози з півночі, де Білорусь використовують як додатковий плацдарм для агресивних дій. Також небезпеку становлять російські війська у Придністровському регіоні Молдови, в Абхазії та Південній Осетії. А через активну мілітаризацію Кримського півострова під загрозою опинилося морське судноплавство та загалом торгівля в регіоні.

«Ми маємо спільно вирішувати ці сучасні виклики. З цією метою Україна вийшла з ініціативою посилити взаємодію по лінії військово-морських сил причорноморських держав. Ми пропонуємо нашим колегам – і Румунії, і Молдові – також долучитись до цієї ініціативи», – сказав Президент.

Крім того, за його словами, Україна послідовно виступає за посилення присутності в регіоні Чорного моря сил і засобів країн – членів НАТО, розширення програм спільних навчань та тренувань.

«Окреслені безпекові питання – важливі кроки до безпечного та успішного регіону Чорного моря. Давайте об’єднувати наші зусилля як сусіди, що мають спільне минуле, як партнери, що однаково бачать майбутнє, як дружні та братні народи заради успіху наших дружніх і братніх народів», – звернувся Володимир Зеленський до присутніх глав держав.

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