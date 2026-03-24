Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Масштаб цієї атаки свідчить дуже чітко, що немає в Росії наміру реально закінчувати війну – звернення Президента
24 березня 2026 року - 20:42

Переглянути всі відео
ностанні новини

Україна вперше розробляє стратегію розширення відносин і присутності на Африканському континенті – Кирило Буданов

25 березня 2026 року - 09:50

Президент України й міністр оборони Латвії обговорили посилення ППО, реалізацію програми SAFE та спільне виробництво дронів

24 березня 2026 року - 22:54

Олена Зеленська прибула до США та взяла участь у саміті глобальної коаліції «Виховання майбутнього разом», де розповіла про цифровізацію України

24 березня 2026 року - 22:10

Масштаб цієї атаки свідчить дуже чітко, що немає в Росії наміру реально закінчувати війну – звернення Президента

24 березня 2026 року - 20:39

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента зі спортсменами національної паралімпійської збірної України – чемпіонами і призерами ХІV зимових Паралімпійських ігор

23 березня 2026 року - 17:09

23 березня 2026 року - 17:09

Перейти до всіх галерей

Під головуванням керівника Офісу Президента України генерал-лейтенанта Кирила Буданова відбулася міжвідомча координаційна нарада щодо розширення присутності України на Африканському континенті.

Участь у нараді взяли міністр закордонних справ, представники Офісу Президента, Кабінету Міністрів, Служби зовнішньої розвідки та ГУР МО, а також фахівці із ситуації на Африканському континенті.

Серед іншого обговорили актуальний стан відносин України та держав Африки й перспективи їх розвитку. Заслухали представників профільних міністерств і визначили завдання активізувати діяльність України в окремих країнах Африки. Керівник Офісу Президента наголосив, що в попередні роки українські фахівці різних профілів були недостатньо залучені до забезпечення інтересів України в цій частині світу.

На нараді відбулася презентація стратегічного бачення Міністерства закордонних справ щодо розвитку відносин України з державами Африки.

Учасники визначили перелік пріоритетних країн на Африканському континенті (регіон Магрибу та Підсахарської Африки), а також держави, міжнародні організації та регіональні об’єднання, фінансові механізми яких можуть бути використані для просування інтересів України на Африканському континенті.

«Уперше Україна поставила перед собою мету комплексно впливати на ситуацію на Африканському континенті та захищати український інтерес у цій частині світу. Україна має підтверджувати свій статус конкурентного та впливового геополітичного гравця, відстоювати власну суб'єктність по всьому світу й таким чином просувати власні економічні, безпекові та інші інтереси в будь-якій точці планети», – зазначив Кирило Буданов. 

За результатами наради її учасники погодили проєкт плану заходів із реалізації ухвалених рішень і рекомендували подати його на розгляд Кабінету Міністрів. Після цього відповідні міністерства й відомства отримають доручення щодо забезпечення належного та своєчасного виконання цього плану.

Версія для друку