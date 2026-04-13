Україна вперше в історії озброєна достатньо, щоб захищатися від російських ударів – Президент

У День зброяра Президент України Володимир Зеленський привітав працівників і працівниць оборонно-промислового комплексу з професійним святом і відзначив їх державними нагородами.

Глава держави наголосив, що сміливість наших воїнів і стійкість народу вперше в історії України озброєні достатньо, щоб захищатися від ударів Росії. Україна вистояла під час повномасштабної агресії РФ і може переносити війну на територію ворога.

«Сьогодні наші дипстрайки – вже не сенсація, хоча щоразу це дуже справедлива й дуже приємна новина. Сьогодні наші українські дрони змінили докорінно підходи до ведення війни. І колись усе вирішувала кількість артилерії, тепер поле бою – це, безумовно, хоробрість піхоти й масштаб застосування дронів», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна виробляє наземні роботизовані комплекси, які набувають дедалі більшого значення на фронті.

«У нас є свої системи РЕБ. Безумовне завдання – це своя ППО, яка буде здатна боротися проти балістики. Багато хто у Європі зараз думає про це, і важливо, хто перший зможе зробити сам або разом із партнерами. Україна може бути цим лідером», – сказав Глава держави.

Президент наголосив, що Україна досягла високого рівня у виробництві та застосуванні ракет, а також виготовляє оборонне програмне забезпечення, бронетехніку та артилерійську зброю. Завдяки досвіду українських воїнів і підприємств оборонно-промислового комплексу Україна здобуває глобальну повагу.

«Ми це зараз відчуваємо дуже предметно, коли країни Європи, країни Близького Сходу, Затоки, Азії, Африки – всі дуже зацікавлені, щоб українська зброя, українська військова експертиза прийшли їм на захист. Ми створюємо формати, які це забезпечать», – акцентував Володимир Зеленський.

Глава держави відзначив працівників оборонно-промислового комплексу орденами «За заслуги» І й ІІІ ступенів – одного з них, на жаль, посмертно, – медалями «За працю і звитягу» та присвоїв почесне звання «Заслужений машинобудівник України».

Президент також поспілкувався з українськими зброярами про експорт і міжнародну співпрацю у сфері оборонних технологій.

«Ми йдемо за моделлю, яка, в принципі, зрозуміла сьогодні багатьом державам, особливо державам, які дуже консервативні в домовленостях. Вони розуміють, що таке домовленість G2G, тобто government to government. Це перша домовленість. Для того щоб потім нести відповідальність. Не може перед тією чи іншою державою нести відповідальність окремий приватний сектор, окремий приватний суб’єкт, окрема приватна компанія. А на рівні government to government є вища довіра», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент додав, що після того, як є G2G-домовленість, здійснюються домовленості між підприємствами приватної чи державної форми власності.

Окремо Глава держави наголосив, що оборонні технології під час війни розвиваються дуже швидко, тому підприємства ОПК мають і надалі пропонувати нові розробки та вдосконалювати галузь.

Також ішлося про основні напрями стратегії розвитку українського ОПК. Володимир Зеленський зазначив, що один із ключових пунктів такої стратегії – сильний оборонно-промисловий комплекс із сучасними лініями виробництва, які постійно вдосконалюватимуться.