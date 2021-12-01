Україна впевнено рухається до створення комфортних умов життя для людей з інвалідністю – Президент

Україна разом з усім світом сьогодні відзначає Міжнародний день людей з інвалідністю. Створення безбар’єрного простору та зручного й доступного середовища для всіх громадян є пріоритетом Президента Володимира Зеленського у формуванні державної політики, спрямованої на гармонійну інтеграцію людей з інвалідністю в суспільне життя. Тема інклюзивності, доступності, толерантності та широких можливостей для самореалізації людей з інвалідністю постійно перебуває у фокусі уваги першої леді Олени Зеленської.

«Сьогодні ми говоримо не тільки про людей з інвалідністю, а й про внесок кожного, хто долучений до розв’язання їхніх проблем, – це соціальні працівники, волонтери, вчителі, медичні працівники, а також підприємці, які створюють робочі місця для людей з інвалідністю», – зазначив Президент.

Як наголосив Глава держави, Україна цілеспрямовано рухається до покращення стандартів життя для людей з інвалідністю попри виклики, пов’язані з війною на сході країни та пандемією COVID-19.

Зокрема, у межах ініційованої Президентом Національної програми «Велике будівництво» зводять інклюзивні інфраструктурні об'єкти, громадські простори та спортивні й дитячі майданчики, де можуть гратися діти різного віку та з різним станом здоров’я. Так, за сприяння органів місцевого самоврядування в м. Золотоноші з’явився басейн, доступний для людей з інвалідністю, у Каневі – інклюзивна туристична локація, а в Красилові добудовують спортивно-реабілітаційний центр. Безбар’єрними стають відремонтовані навчальні заклади та студентські гуртожитки.

У кожній громаді впроваджують соціальні послуги для людей з інвалідністю: підтримане проживання людей з інвалідністю, тимчасовий відпочинок для батьків, які здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю, супровід під час інклюзивного навчання (асистент дитини та асистент учителя) тощо.

«А щоб людям з інвалідністю було простіше та зручніше отримати соціальні послуги, ми створюємо електронні державні сервіси. Адже в Інтернеті немає, сходинок, черг та повільних чиновників, які завжди на обіді. Так, через портал «Дія» можна оформити субсидію, призначення чи переоформлення пенсій, отримати низку різних довідок», – зауважив Володимир Зеленський.

Крім того, упродовж цього року в Україні відбувалося створення сучасної системи реабілітації відповідно до Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я. Триває впровадження мультидисциплінарних реабілітаційних команд та розвиток реабілітаційної допомоги на засадах доказовості з першого дня захворювання чи травми.

Цьогоріч у квітні при Кабінеті Міністрів була сформована Рада безбар’єрності, яка має на меті створення безбар’єрного простору. На засіданнях Ради за участю Олени Зеленської відбувалося активне обговорення пропозицій до Плану заходів на 2021-2022 роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року. Після внесення пропозицій цей План у липні затвердив уряд.

З метою підвищення рівня соціальної відповідальності бізнесу за ініціативою першої леді України створено спільноту «Бізнес без бар’єрів». Вона об’єднує близько 20 провідних міжнародних та українських компаній, які поділяють цінності життя та роботи без бар’єрів, впроваджують безбар'єрні практики у своїй діяльності та створюють умови для працевлаштування й комфортної роботи людей з інвалідністю.

Також відбувається актуалізація законодавства відповідно до сучасних викликів і потреб людей з інвалідністю з урахуванням найкращого світового досвіду.

Наступного року медичне обслуговування за програмою медичних гарантій Національної служби здоров’я України надаватиметься людям з порушенням слуху – із забезпеченням перекладу на українську жестову мову.

«Люди з інвалідністю – це не люди «з особливими потребами». Бо їхні потреби – такі ж, як і в інших громадян: жити без обмежень, вільно пересуватися вулицями міста, мати змогу навчатися, працювати, займатися спортом, ходити в кіно чи в музей. Вони мають таке ж право проявляти себе, заявляти про себе, розкривати свої таланти, як і інші громадяни. І ми як держава повинні забезпечити їм таку можливість. Інклюзивність має стати новою нормою в усіх сферах життя України», – наголосив Володимир Зеленський.