Україна вважає Польщу не лише своїм партнером, а й другом навіки – Володимир Зеленський за результатами зустрічі з Анджеєм Дудою у Варшаві

У межах офіційного візиту до Республіки Польща Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Глава Української держави висловив подяку особисто лідеру Польщі, першій леді Агаті Корнгаузер-Дуді, Прем’єр-міністру Матеушу Моравецькому, урядовій команді та всьому польському народові за братерство й реальну дружбу, яку вони продемонстрували за час повномасштабного вторгнення Росії в нашу державу.

«Хочу подякувати вам за те, що ви, наші потужні сусіди, не дали й не даєте нам зламатися, допомагаєте нам. Якщо Україна впаде, ми знаємо, що Росія на цьому не зупиниться й піде далі», – зазначив Володимир Зеленський на зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів з Анджеєм Дудою у Варшаві.

Під час перемовин, які відбулися як у вузькому колі, так і в розширеному форматі, сторони торкнулися низки питань, серед яких: посилення української армії, повернення незаконно депортованих Росією українських дітей, підтримка набуття Україною членства у Європейському Союзі та євроатлантична інтеграція.

«Ми вважаємо Польщу не лише партнером, а й другом навіки. Я дякую тобі, Анджею, за те, що ми побудували з тобою такі дружні стосунки. Сьогодні ми перебуваємо у справді міцних відносинах – не просто прагматичних, а людських. Це дуже важливо в історичних і будь-яких питаннях, які, я впевнений, ми обов’язково розв’яжемо», – сказав Глава держави.

Президент України наголосив, що наша держава отримала статус кандидата в члени Європейського Союзу завдяки допомозі багатьох партнерів, але передусім – завдяки Польщі, яка продемонструвала безкомпромісну підтримку.

«Я хотів би сказати всім нашим партнерам, які постійно шукають компроміси на шляху України в НАТО, що і в цьому питанні наша країна буде безкомпромісною. І вдячний, що на цьому шляху з нами – Польща», – додав він.

Глава держави також подякував за потужний оборонний пакет, який посилить українських захисників на полі бою.

«Адже вони ризикують своїм життям не лише заради життя українців, а й заради майбутнього ваших дітей, дітей Європи», – зазначив Володимир Зеленський.

«Сьогодні ми тут, у Варшаві, а вони там, в окопах Бахмута, Мар’їнки, Авдіївки. Там перебувають наші люди, справжні воїни – чоловіки, жінки, абсолютно міцні люди, яких ми, на жаль, через Росію втрачаємо щодня», – додав він.

Президент також обговорив з Анджеєм Дудою участь Польщі у відбудові України. На переконання Володимира Зеленського, це стане ще однією важливою сторінкою у двосторонніх відносинах.

«Це справді максимально зблизить наші бізнеси, наші народи. Для нас надзвичайно важливо, щоб Польща була одним із головних партнерів у відбудові України. Це має бути не лише допомогою Україні, а передусім має бути вигідно. І ми дуже хочемо, щоб польський бізнес був одним із лідерів на нашому ринку й обов’язково приходив до нас», – акцентував Президент України.

Володимир Зеленський окремо висловив подяку польським громадянам, які допомагали українцям від початку повномасштабного вторгнення Росії.

«Можна забути про той чи інший економічний проект, бо історія довга. Але ваше людське ставлення до наших громадян Україна ніколи й нізащо не забуде. Низький вам уклін і слава Україні!» – сказав Глава держави.

Зі свого боку Анджей Дуда наголосив, що для нього – велика радість від імені всіх поляків вітати сьогодні у Варшаві Президента України Володимира Зеленського та першу леді Олену Зеленську. Він акцентував, що це перший офіційний закордонний візит українського лідера з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Лідер Польщі зазначив, що в центрі уваги під час цього візиту перебувають питання оборонної співпраці. Анджей Дуда зауважив, що Польща – серед найбільших партнерів України у військовій допомозі. Зокрема, його країна передала сотні танків, САУ «Краб», ракети українській армії, щоб вона була спроможна стримати агресію Росії, експансивні плани якої поширюються й на інші країни Європи, що здобули незалежність після 1989 року.

«Україна першою дала їй рішучу відсіч. Ми дякуємо всім, хто підтримує Україну, і запевняємо, що й надалі підтримуватимемо вас», – наголосив Президент Польщі.

Сторони також обговорили низку інших важливих для обох держав тем.

«Між нами немає тем-табу – ми обговорювали також історичні питання, які навіть сьогодні є болючими для багатьох сімей. Я переконаний, що ми разом будуватимемо послідовні зв’язки між нашими народами, спираючись на політику чесної пам’яті», – сказав Анджей Дуда.

Він також акцентував, що Польща рішуче підтримує Україну на шляху до повноправного членства в ЄС і виступає за те, щоб наша держава здобула цей статус якнайшвидше.

Анджей Дуда зазначив, що Польща виступає за те, щоб на саміті НАТО у Вільнюсі Україна отримала додаткові гарантії безпеки, які зміцнять оборонний потенціал нашої держави та посилять українських воїнів у боротьбі з російськими загарбниками. Він також висловився за те, щоб Україна зрештою стала членом Альянсу.