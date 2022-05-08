Україна – вже повноправна частина вільного світу та об'єднаної Європи – звернення Президента Володимира Зеленського

Українці й українки!

Наші захисники й захисниці!

Сьогодні – дуже важливий день. Для нас. Для нашого народу. Для нашої свободи. Саме тут, у Маріїнському палаці, сьогодні провів переговори з другом України – Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Я вдячний Джастіну за візит у нашу державу. Саме зараз, саме в цей день – потужний жест підтримки й віри у майбутнє нашого народу.

Провели двосторонні переговори – української та канадської делегацій. Домовилися про розширення економічної й оборонної співпраці. Маємо надзвичайно важливе рішення Канади – скасувати всі бар'єри в торгівлі строком на один рік. Дякуємо, Канадо. Ця домовленість досягнута на переговорах з паном Трюдо та працюватиме в інтересах як українського, так і канадського народу.

Серед іншого, Канада має сильний потенціал у протимінній роботі. Розраховуємо, що цей потенціал буде застосований в Україні – там, де російські окупанти залишили тисячі мін, розтяжок, снарядів.

У присутності пана Прем'єр-міністра нагородив сьогодні наших саперів, зокрема й малого, але дуже відомого сапера Патрона. Собаку, який допомагає очищенню нашої землі від слідів окупантів. І який допомагає також вчити дітей протимінної безпеки. Через російських загарбників це тепер одне з найбільш актуальних завдань – навчити дітей впізнавати вибухонебезпечні предмети та уникати їх. Ось таке «звільнення» від безпечного життя для українських дітей Росія принесла в Україну.

Україна вперше стала учасницею зустрічі лідерів держав «Групи семи» – найбільших світових демократій. Окреслив наше бачення того, що має бути зроблено для перемоги свободи й гарантування безпеки України.

Закликав посилити санкційний тиск на Росію та створити такі умови для України, щоб війна якнайшвидше закінчилася звільненням нашої землі й наших людей. Зокрема, це стосується ембарго на російську нафту, нафтові суміші та нафтопродукти.

Запропонував передовим державам – нашим друзям – взяти участь у відбудові України після війни.

Погодили разом спільну заяву «Групи семи» щодо війни, створених Росією глобальних загроз і нашої поваги до спільної історичної спадщини, наших спільних цінностей і значення свободи. Заява – максимально в інтересах України і стане основою нашої подальшої співпраці.

І головне, що відчув сьогодні, – це ще більшу готовність світу допомагати нам. І те, що ми вже досягли історичного результату, бо для всього вільного світу зрозуміло: саме Україна у цій війні є стороною добра. Росія ж – програє, бо зло завжди програє.

Вдячний першій леді Сполучених Штатів Джилл Байден за візит в Україну, в Ужгород, саме сьогодні. З міркувань безпеки про цей візит і зустріч з першою леді України не повідомляли завчасно, не запрошували журналістів. Але я знаю, що пані Байден отримала максимум інформації про те, чого потребують українці й українки зараз. І я вдячний їй за щиру підтримку наших людей.

Провів переговори у Києві з Премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Хорватія принципово й потужно підтримує нашу державу в боротьбі за незалежність. Я вдячний Хорватії за все, що ми вже отримали. І сподіваюсь, що надалі співпраця тільки посилюватиметься.

Також прийняв у Києві Президента норвезького Стортингу. Розмова була дуже емоційною. Такою, що відчуваєш: вони переживають за нас, за нашу долю, як за себе. І реально стараються допомогти. Вдячний за це.

Говорив і з Президенткою німецького Бундестагу. Насамперед про подальше оборонне сприяння Німеччини нашій боротьбі проти тиранії. Про те, як німецьке лідерство у Євросоюзі може допомогти нам.

До України сьогодні завітав і Боно, гурт U2. Вдячний йому за підтримку наших людей і привернення ще більшої уваги до необхідності допомагати нашому народу.

Що ж, я впевнений, сьогоднішній день в Україні показав, що ми вже – повноправна частина вільного світу й обʼєднаної Європи. Це – очевидний контраст на тлі московської самотності у злі й ненависті, яку всі побачать завтра.

Російська армія не була б собою, якби не вбивала й зараз – напередодні безумовно важливих днів для будь-якого європейця.

Унаслідок російського авіаудару по Білогорівці Луганської області вбито близько 60 людей. Мирних мешканців, які просто ховалися в школі від обстрілів. Це був прицільний удар саме по школі. Черговий злочин окупантів.

Черговий ракетний удар по Одеській області, знову попадання по житловому будинку. Знову обстріли в Сумській області. Жорстокі обстріли на Донбасі та на Харківщині. Ніби й не 8 травня. Ніби завтра й не 9-те, коли головним словом має бути «мир». Для всіх нормальних людей.

Росія забула все, що було важливим для переможців у Другій світовій війні. Але Україна й увесь вільний світ нагадають. Так, що потім уже ніхто не забуде. Щоб знову набули своєї ваги справді важливі слова «ніколи знову», які повторюють по всьому вільному світу щороку в дні памʼяті жертв Другої світової війни.

Я вдячний усім нашим захисникам і захисницям, які тримають оборону й рятують Україну від сучасних нащадків того старого зла.

Вічна слава всім нашим героям! Вічна слава всім нашим бійцям!

Вдячний усім друзям України й свободи!

Слава Україні!