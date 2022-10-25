Україна зацікавлена у розбудові різнопланових відносин з країнами Африканського континенту – Володимир Зеленський за результатами зустрічі з Президентом Гвінеї-Бісау

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Республіки Гвінея-Бісау, головою Економічного співтовариства держав Західної Африки (ECOWAS) Умару Сісоку Ембало, який перебуває в нашій країні з візитом.

Вітаючи Президента Гвінеї-Бісау в Києві, Глава Української держави зазначив, що сьогодні відбулися перші в історії двосторонніх відносин переговори на найвищому рівні.

«Важливо, що пан Президент став першим лідером африканської держави, який відвідує Україну після 24 лютого і має змогу почути правду щодо ситуації в нашій країні – ситуації, яка впливає на всі інші держави світу», – сказав Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів з Умару Сісоку Ембало.

Він наголосив, що розвʼязана Росією злочинна війна та свідомо спровоковані кризи на продовольчому, енергетичному ринках і в міжнародних відносинах значно погіршили соціальні та політичні умови в десятках країн Африки, Азії та Європи, де через російську агресію мільйони людей опинилися в найгірших обставинах за час життя кількох поколінь.

«Тому зараз необхідне єднання всіх сумлінних лідерів і держав світу, щоб подолати загрози нашій спільній безпеці, які виникли з вини Російської Федерації», – переконаний Президент України.

Глава Української держави поінформував Умару Сісоку Ембало про нові ескалаційні кроки Росії.

Крім того, він подякував Гвінеї-Бісау за підтримку принципів міжнародного права й територіальної цілісності України під час голосування Генеральної Асамблеї ООН за резолюцію, яка засуджує злочинну російську спробу анексії української території.

«Домовилися про подальшу підтримку українських резолюцій щодо компенсаційних механізмів, спецтрибуналу та українського Криму», – зазначив Володимир Зеленський.

Лідери також предметно обговорили зусилля України для подолання глобальної продовольчої кризи, зокрема експорт українського продовольства з портів на Чорному морі.

«Запевнив пана Президента, що Україна може й надалі гарантувати продовольчу, а отже – соціальну, політичну безпеку в країнах-партнерах. Я дякую за підтримку необхідності подовження дії нашої експортної зернової ініціативи – таке подовження має відбутись у листопаді. Маємо зробити все, щоб не дати Росії зірвати наш продовольчий експорт, бо це неминуче спровокує новий ціновий вибух на продовольчому ринку, нове погіршення життєвих обставин для мільйонів людей», – наголосив Глава Української держави.

Він повідомив, що станом на сьогодні Росія блокує 170 суден із зерном для країн Африки та Азії.

«Обговорили можливість створення зернового хабу в країнах ECOWAS», – заявив Президент України.

Крім того, за його словами, у наших держав є й інші спільні виклики, зокрема ПВК Вагнера.

Як наголосив Володимир Зеленський, Україна зацікавлена в розбудові якісних і різнопланових відносин із країнами Африканського континенту.

«Обговорили можливість організації саміту Україна – Африка в нашій країні. Український потенціал в аграрному виробництві, машинобудівній промисловості, енергетиці, IT-сфері та інших секторах економіки може стати основою для взаємовигідного партнерства з країнами ECOWAS», – зазначив він.

За словами Глави держави, Україна підтвердила виділення квоти місць для навчання студентів із Гвінеї-Бісау у закладах вищої освіти.

Володимир Зеленський висловив переконання, що економічне та соціальне зростання в Африці буде одним із ключових драйверів глобального розвитку.

Зі свого боку Президент Гвінеї-Бісау наголосив, що здійснює візит до України не лише як лідер держави, а і як голова ECOWAS, щоб донести реальну позицію та сигнали до країн-учасниць цього об’єднання, зокрема під час саміту в грудні.

Він акцентував, що сьогодні надзвичайно важливим є питання продовольчої безпеки, експорту аграрної продукції та мінеральних добрив до Африки, а тому має бути знято блокування великої кількості суден у Чорному морі.

Умару Сісоку Ембало також розповів, що проінформував Володимира Зеленського про свої переговори з керівництвом Росії напередодні.

Крім того, Президент Гвінеї-Бісау наголосив, що був шокований побаченим під час відвідання кількох регіонів і міст України, які постраждали внаслідок російської агресії.

Лідер Гвінеї-Бісау відзначив важливість діалогу, який може сприяти досягненню миру, на майданчиках міжнародних організацій, зокрема в межах ООН, та постійного конструктивного контакту на рівні міністрів закордонних справ двох країн.

Умару Сісоку Ембало також зазначив, що багато урядовців і чиновників Гвінеї-Бісау здобули освіту в Україні.

«Це ще один позитив, що ми маємо доволі тісні історичні та інші стосунки й дружбу. Україна є для нас стратегічним партнером», – резюмував він.