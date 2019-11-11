Україна зацікавлена в тому, щоб долучитися до «Ініціативи трьох морів» – Президент

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з Президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд обговорив реалізацію «Ініціативи трьох морів» та відзначив зацікавленість України в тому, щоб долучитися до цього форуму країн Східної та Центральної Європи.

«Україна та Естонія, як важливі гравці Балто-Чорноморського регіону, зацікавлені в реалізації спільних проектів та ініціатив з економіки, інфраструктури, навколишнього середовища. Під час сьогоднішніх перемовин ми окремо обговорили реалізацію «Ініціативи трьох морів», а головне – предметну зацікавленість України долучитися до неї», – сказав Володимир Зеленський під час спільної з Президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд зустрічі зі ЗМІ у Таллінні.

Глава Української держави також відзначив підписання спільної заяви президентів України та Естонії. За його словами, цей документ фіксує узгоджені позиції і пріоритети партнерства та є доброю основою для подальшої плідної співпраці двох країн.

Володимир Зеленський наголосив на важливості відновлення роботи Спільної міжурядової комісії з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва після майже шестирічної перерви.

«Крім того, Україна поглибить секторальну співпрацю з ЄС, зокрема у сферах цифрової економіки, енергетики, митного співробітництва, юстиції та внутрішніх справ», – підкреслив Володимир Зеленський.

Зі свого боку Керсті Кальюлайд зазначила, що естонські підприємці готові інвестувати в Україну. За її словами, український ринок є великим, а його масштаби – неосяжні.

«Ми віримо, що Україна має потенціал бути рушієм економіки в регіоні. Але передумовою цього є те, що інвестори мають бути впевнені, що їхні інвестиції захищені. Я знаю, що Україна, уряд і установи роблять у цьому напрямі конкретні кроки. Але для міжнародних економічних громад сильним сигналом є те, що конкретні казуси будуть вирішені», – зауважила Президент Естонії.