Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Крок за кроком закриваємо дефіцит фінансування на виробництво дронів, заповнюємо українські виробничі лінії чіткими замовленнями – звернення Президента
Крок за кроком закриваємо дефіцит фінансування на виробництво дронів, заповнюємо українські виробничі лінії чіткими замовленнями – звернення Президента

7 липня 2025 року - 20:57

Переглянути всі відео
ностанні новини

Україна залучатиме до співпраці викладачів із 250 найкращих університетів світу

8 липня 2025 року - 09:12

Крок за кроком закриваємо дефіцит фінансування на виробництво дронів, заповнюємо українські виробничі лінії чіткими замовленнями – звернення Президента

7 липня 2025 року - 20:53

Володимир Зеленський зустрівся з Президенткою Національної ради Швейцарії

7 липня 2025 року - 19:56

Андрій Єрмак провів розмову з радниками лідерів країн Північної Європи та Балтії

7 липня 2025 року - 19:01

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент зустрівся з воїнами ВМС та відзначив їх державними нагородами
Президент зустрівся з воїнами ВМС та відзначив їх державними нагородами

6 липня 2025 року - 16:32

Перейти до всіх галерей

Україна залучатиме до співпраці викладачів із 250 найкращих університетів світу

8 липня 2025 року - 09:12

Україна залучатиме до співпраці викладачів із 250 найкращих університетів світу

Рада Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту на своєму засіданні підтримала запуск нової програми, яка дасть змогу залучати відомих громадських діячів і викладачів із провідних закордонних університетів до викладання студентам в Україні.

Попри те, що іноземні викладачі й раніше проводили лекції в Україні, ця програма дасть змогу значно розширити географію співпраці та розвинути взаємодію не лише з приватними, а й із державними закладами вищої освіти. Вони зможуть запрошувати лекторів із 250 найкращих університетів світу, зокрема MIT, Cambridge, Oxford, Harvard та Columbia University. 

Іноземні викладачі не лише проводитимуть лекції онлайн, а й навчатимуть студентів безпосередньо в Україні впродовж трьох – дев'яти місяців. 

«Залучення іноземних викладачів в українські заклади вищої освіти дасть змогу поліпшити якість освіти та, зрештою, повернути в Україну більше студентів із-поміж тих, хто виїхав за кордон через війну», – наголосила заступниця керівника Офісу Президента України Олена Ковальська. 

Співпраця з іноземними університетами також сприятиме підвищенню позицій українських ЗВО в міжнародних рейтингах. 

«Це не лише про обмін досвідом – це про довіру до потенціалу нашої системи освіти, про створення реальних можливостей усередині країни навіть під час війни. Боротьба за таланти відбувається не тільки в Україні, а й у межах усього світу. Для нас важливо, щоб Україна мала переконливі позиції у глобальному академічному діалозі», – наголосила радниця – уповноважена Президента України з питань Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник.

Відбір викладачів відбуватиметься онлайн в електронній системі. Заявки кандидатів оцінять експерти. Після цього на основі всіх оцінок за чітко визначеними критеріями буде сформований рейтинг.

Версія для друку