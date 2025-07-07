Україна залучатиме до співпраці викладачів із 250 найкращих університетів світу

Рада Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту на своєму засіданні підтримала запуск нової програми, яка дасть змогу залучати відомих громадських діячів і викладачів із провідних закордонних університетів до викладання студентам в Україні.

Попри те, що іноземні викладачі й раніше проводили лекції в Україні, ця програма дасть змогу значно розширити географію співпраці та розвинути взаємодію не лише з приватними, а й із державними закладами вищої освіти. Вони зможуть запрошувати лекторів із 250 найкращих університетів світу, зокрема MIT, Cambridge, Oxford, Harvard та Columbia University.

Іноземні викладачі не лише проводитимуть лекції онлайн, а й навчатимуть студентів безпосередньо в Україні впродовж трьох – дев'яти місяців.

«Залучення іноземних викладачів в українські заклади вищої освіти дасть змогу поліпшити якість освіти та, зрештою, повернути в Україну більше студентів із-поміж тих, хто виїхав за кордон через війну», – наголосила заступниця керівника Офісу Президента України Олена Ковальська.

Співпраця з іноземними університетами також сприятиме підвищенню позицій українських ЗВО в міжнародних рейтингах.

«Це не лише про обмін досвідом – це про довіру до потенціалу нашої системи освіти, про створення реальних можливостей усередині країни навіть під час війни. Боротьба за таланти відбувається не тільки в Україні, а й у межах усього світу. Для нас важливо, щоб Україна мала переконливі позиції у глобальному академічному діалозі», – наголосила радниця – уповноважена Президента України з питань Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник.

Відбір викладачів відбуватиметься онлайн в електронній системі. Заявки кандидатів оцінять експерти. Після цього на основі всіх оцінок за чітко визначеними критеріями буде сформований рейтинг.