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Україна запровадила санкції проти 60 юридичних та 73 фізичних осіб, залучених до обходу санкцій з боку РФ та фінансування російського ВПК

6 липня 2025 року - 18:00

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про застосування нового санкційного пакета проти осіб, причетних до обходу міжнародних санкцій та фінансування військово-промислового комплексу РФ, зокрема через криптовалютні схеми.

Санкції запроваджені за поданням Національного банку України. Вони є ініціативою України та водночас синхронізовані з санкційними пакетами партнерів.

До санкційного списку увійшли 60 юридичних осіб, зокрема найбільші російські майнери криптовалют, оператори інформаційних систем, що випускають цифрові фінансові активи, фінансові посередники, а також криптобіржі, які забезпечують доступ російським користувачам до конвертації валют та обходу обмежень.

55 із цих компаній зареєстровані на території РФ, три – в ОАЕ та по одній – у Казахстані та на Кіпрі.

Серед них, зокрема, оператор платформи для транскордонних розрахунків, що його спільно створили підсанкційний російський банк і молдовський олігарх-утікач, розробник небанківської міжнародної платформи, а також інші особи, які беруть участь у створенні та розвитку механізмів обходу санкційних обмежень за допомогою криптовалют як альтернативного засобу розрахунків.

«Тільки через одну компанію, яка тепер уже в санкційному списку, і тільки від початку цього року, тобто до санкцій, росіяни провели кілька мільярдів доларів, і в основному це саме для потреб їхньої військової промисловості. Звісно, всі схеми ми будемо зупиняти», – наголосив Президент у своєму зверненні.

Також під санкції потрапили 73 фізичні особи, усі – громадяни Росії, які є керівниками і власниками підсанкційних структур, та посадові особи Центрального банку РФ.

За словами Володимира Зеленського, тепер Україна працюватиме над синхронізацією цих санкцій із європейськими та іншими значимими міжнародними юрисдикціями.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №465/2025

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 липня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"
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