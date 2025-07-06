Україна запровадила санкції проти 60 юридичних та 73 фізичних осіб, залучених до обходу санкцій з боку РФ та фінансування російського ВПК

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про застосування нового санкційного пакета проти осіб, причетних до обходу міжнародних санкцій та фінансування військово-промислового комплексу РФ, зокрема через криптовалютні схеми.

Санкції запроваджені за поданням Національного банку України. Вони є ініціативою України та водночас синхронізовані з санкційними пакетами партнерів.

До санкційного списку увійшли 60 юридичних осіб, зокрема найбільші російські майнери криптовалют, оператори інформаційних систем, що випускають цифрові фінансові активи, фінансові посередники, а також криптобіржі, які забезпечують доступ російським користувачам до конвертації валют та обходу обмежень.

55 із цих компаній зареєстровані на території РФ, три – в ОАЕ та по одній – у Казахстані та на Кіпрі.

Серед них, зокрема, оператор платформи для транскордонних розрахунків, що його спільно створили підсанкційний російський банк і молдовський олігарх-утікач, розробник небанківської міжнародної платформи, а також інші особи, які беруть участь у створенні та розвитку механізмів обходу санкційних обмежень за допомогою криптовалют як альтернативного засобу розрахунків.

«Тільки через одну компанію, яка тепер уже в санкційному списку, і тільки від початку цього року, тобто до санкцій, росіяни провели кілька мільярдів доларів, і в основному це саме для потреб їхньої військової промисловості. Звісно, всі схеми ми будемо зупиняти», – наголосив Президент у своєму зверненні.

Також під санкції потрапили 73 фізичні особи, усі – громадяни Росії, які є керівниками і власниками підсанкційних структур, та посадові особи Центрального банку РФ.

За словами Володимира Зеленського, тепер Україна працюватиме над синхронізацією цих санкцій із європейськими та іншими значимими міжнародними юрисдикціями.