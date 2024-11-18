Україна заслуговує на те, щоб наступний рік став роком миру – звернення Президента до учасників спеціальної сесії Європарламенту, присвяченої тисячі днів повномасштабної війни

Щиро вам дякую. Дуже дякую, шановна Роберто, пані Президент!

Шановні пані та панове, шановні друзі, наші друзі, друзі України!

Дякую вам за підтримку України.

Дякую, Роберто, що скликали цю позачергову сесію Європейського парламенту з нагоди тисячі днів повномасштабної війни.

Дякую за те, що жоден із тисячі днів цієї жахливої війни не став днем зради наших спільних європейських цінностей.

Ми довели, що ці цінності – не просто слова, не щось абстрактне. Європейські цінності та європейський спосіб життя, коли вони втілюються в дії, захищають життя реальних людей. Щиро дякую вам!

Разом – Україна, вся Європа, наші партнери в Америці та в усьому світі – нам вдалося не лише завадити спробі Путіна захопити Україну, а й захистити свободу всіх європейських народів.

Навіть із північнокорейським лідером Кім Чен Ином на своєму боці сили Путіна поступаються об'єднаним силам Європи. Я закликаю вас не забувати про це. Не забувайте, як багато Європа здатна досягти.

Якщо ми змогли запобігти руйнації європейського способу життя, то ми, безсумнівно, зможемо підштовхнути Росію до справедливого миру.

Саме миру ми прагнемо найбільше. Два роки тому ми запропонували Формулу миру, і я вдячний усій Європі та кожному партнеру, який її підтримав. І ви в Європейському парламенті були одними з перших, хто підтримав Формулу миру. А єдиний, хто виступає проти неї, – це той, хто розпочав цю війну, це Росія.

І ми мусимо схилити Росію до справедливого миру.

На кожен удар і кожну загрозу з боку Росії необхідно відповідати жорсткими санкціями.

Протягом тисячі днів було вкрай важливо суттєво зменшити здатність Росії фінансувати свою війну за рахунок продажу нафти. Нафта – це кров путінського режиму. А тіньовий флот танкерів – це те, що підтримує його існування.

Поки ці танкери працюють, Путін продовжує вбивати. Необхідні сильні санкції.

Я дякую кожному з вас, ще раз дякую, Роберто, дякую кожному з вас, хто підтримує наш народ – нашу стійкість, нашу здатність відновлювати безпеку навіть після найбільш руйнівних масових атак з боку Росії. Разом ми вже досягли чимало. Але нам не слід боятися зробити ще більше.

Зараз Путін стягнув 11 тисяч військових з Північної Кореї до кордону України. Цей контингент може зрости до 100 тисяч.

Поки деякі європейські лідери думають про можливість виграти якісь вибори чи щось на кшталт цього за рахунок України, Путін зосереджений на тому, щоб виграти цю війну. Він не зупиниться сам. Що більше у нього часу, то гіршими стають умови.

Кожне «сьогодні» – найкращий момент, щоб притиснути Росію сильніше. І це зрозуміло – без певних ключових чинників у Росії не буде реальної мотивації вести змістовні переговори: без пожеж на складах боєприпасів на російській території, без порушеної військової логістики, без зруйнованих російських авіабаз, без втрачених можливостей виробляти ракети й безпілотники, без конфіскації її активів.

Ви добре знаєте, що Путін не цінує ані людей, ані правила; він цінує лише гроші й владу, – і це те, що ми повинні відібрати у нього, щоб відновити мир.

Якщо хтось у Європі думає, що може продати Москві Україну або будь-яку іншу країну, як-от країни Балтії, Балкани, Грузію чи Молдову, і отримати щось натомість, нехай пригадає цю просту істину: неможливо знайти спокій у водах під час шторму.

Мусимо зробити все, щоб закінчити цю війну – чесно і справедливо, як ви сказали, Роберто. І, звісно, разом. Разом.

Тисяча днів війни – це величезний виклик. Величезний. Україна заслуговує на те, щоб наступний рік став роком миру.

Дякую вам!

Ще раз дякую. Щиро вам дякую. Дякую за ваші резолюції, ваші рішення, ваші принципи, ваші візити в Україну під час війни, протягом першого року війни, особливо першого року, коли було так важко. І дякую за вашу віру в Україну. Дуже вам дякую.

Слава Україні!